Spaga de 274.000 de euro la Ministerul Justitiei: Instanta reduce sentinta sefului Directiei IT, judecat pentru mita prin off-shore

In faza de fond a procesului, Krech fusese condamnat de Tribunalul Bucuresti la 6 ani de 4 luni de inchisoare.Este vorba de unul dintre cele mai rasunatoare cazuri de coruptie din Romania. Unul dintre cei implicati in acest dosar, fostul ministru al Transporturilor,, a pledat vinovat in fata instantei, a facut un acord de recunoastere a vinovatiei si a fost condamnat la 3 ani si 10 luni de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare a banilor.Decizia in cazul lui Krech a fost data de Curtea de Apel Bucuresti si este definitiva. Instanta l-a achitat pe fostul director pentru infractiunea de fraude europene si a lasat nesolutionata latura civila, era vorba de despagubiri materiale de peste 19 milioane de lei catre Ministerul Justitiei, care s-a constituit parte civila in dosar, potrivit portalului instantelor. Initial, in acest caz, Tribunalul Bucuresti il gasise vinovat pe Krech de ambele infractiuni: luare de mita in forma continuata (5 ani de inchisoare) si folosirea de documente false, inexacte sau incomplete pentru obtinerea de fonduri europene (4 ani de inchisoare).Dupa contopirea celor doua condamnari a rezultat sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare.Krech fusese obligat la plata unor despagubiri materiale de peste 19 milioane de lei catre Ministerul Justitiei. Pedeapsa a fost contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Cazul este fara precedent pe rolul instantelor din Romania, avand in vedere functia pe care oficialul o detinea, atunci cand a facut faptele de care este acuzat si suma a mitei pe care ar fi primit-o.In acest caz este vorba de implementarea a doua proiecte: "Platforma de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justitiei si sistemul judiciar din Romania" si "Proiectul implementarea portalului N-Lex".Magistratul de la Tribunalul Bucuresti care l-a condamnat pe Ion Krech l-a gasit vinovat ca ar fi primit 274.000 de euro prin intermediul unei firme off-shore pentru a sprijini societati din IT in castigarea licitatiei pentru atribuirea si derularea a doua proiecte ale MJ.De-a lungul timpului, mai multi demnitari din Ministerul Justitiei au fost implicati in dosare penale., fost ministru al Justitiei (aprilie - decembrie 2007), a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare in dosarul Posta Romana, privind modul in care a promovat o hotarare de guvern., fost secretar de stat in Ministerul Justitiei (2009-2012), a fost condamnata definitiv la 4 ani de inchisoare in dosarul milionarilor Adriean Videanu si Ovidiu Tender, dar faptele de care era acuzata erau in perioada in care a condus DIICOT (2013-2014)., fost secretar de stat (2012-2014) si fost sef al Directiei de contencios administrativ (2009-2012, 2014-2015) din Ministerul Justitiei, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru dare de mita si trafic de influenta, pentru fapte care au fost facute in perioada 2013-2015.