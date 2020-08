Statul vinde cu 1 milion de euro locomotive si vagoane ale companiei Regiotrans puse sub sechestru. Unul dintre actionarii societatii s-a sinucis in toaleta avionului spre Brazilia

Bunurile sunt reprezentate de locomotive si vagoane ce au apartinut societatii Regiotrans, indisponibilizate de autoritati in dosarul in care compania feroviara privata este acuzata ca ar fi primit subventii ilegale de la stat in valoare de peste 50 de milioane de euro.Unul dintre actionarii companiei, Costel Comana, s-a sinucis in toaleta unui avion pe ruta Brazilia-Costa Rica, in 25 februarie 2015, dupa ce DNA a inceput urmarirea penala impotriva acestuia. Al doilea actionar, Iorgu Ganea, este trimis in judecata alaturi de compania feroviara.In dosar mai este judecat si fostul sef al serviciului Urmarire Transporturi din CFR , Estrella Stefanescu, precum si alte trei societati comerciale: Rail Force SRL, RC FC Trans SRL si Marub SA. Prejudiciul in dosar este de 1.156.064.128 de lei.ANABI anunta ca, de la lansarea platformei online pentru licitatii, 10 proceduri s-au finalizat la prima licitatie."In mai putin de doua luni de la lansarea portalului dedicat valorificarii bunurilor sechestrate in proceduri judiciare penale, ANABI a reusit finalizarea, din prima licitatie, a unui numar de 10 proceduri. Acestea au inclus bunuri complexe, precum stocuri de marfa, materiale de constructii, dar si bunuri individuale, in special autovehicule. Este de remarcat faptul ca, de la lansarea portalului, peste 37.500 de utilizatori unici, dintre care aproximativ 12% din afara tarii, au accesat portalul si au realizat peste 370.000 de vizualizari ale paginilor dedicate licitatiilor", a transmis, luni, Ministerul Justitiei.Sursa citata precizeaza ca aproximativ 200 de utilizatori au licitat deja pe platforma online. "Rata de conversie in bani a bunurilor sechestrate valorificate este de peste 129% prin raportare la pretul net de evaluare si pretul efectiv incasat (aproximativ 900.000 lei la care se adauga si TVA colectat, aproximativ 100.000 lei)", a mai transmis institutia.ANABI anunta lansarea unei noi licitatii privind mijloace de transport feroviar, bunuri evaluate la aproximativ 1 milion de euro. Detalii pot fi obtinute de aici: https://anabi.just.ro/licitatiionline "Prin digitalizarea procedurilor de lucru aferente organizarii acestor licitatii se asigura transparenta si accesul facil la informatii privind activitatea ANABI, fiind consolidate totodata mecanismele interne de management eficient al resurselor publice", a mai transmis institutia.Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a lansat, in 15 iunie, platforma online pentru derularea licitatiilor publice prin mijloace electronice. Site-ul ofera posibilitatea potentialilor cumparatori sa participe la proceduri, respectand distantarea fizica. ANABI are in evidenta bunuri indisponibilizate in valoare cumulata de peste 203 milioane de euro.