Un oras intreg din Vrancea a ramas fara conducere. Primarul e cercetat pentru coruptie, vicele si doi consilieri sunt infectati cu coronavirus

Primarul orasului Panciu, Iulian Nica, a fost plasat sub control judiciar, fiind cercetat intr-un dosar de coruptie. Potrivit procurorilor, in dosar apar infractiunile abuz in serviciu, fals intelectual, instigare la fals intelectual, uz de fals, delapidare si instigare la delapidare. mai au calitatea de suspect sapte angajati ai primariei si ai unei institutii subordonate Primariei Panciu. Este vorba despre societatea de salubrizare din localitate prin intermediul careia s-ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 300.000 de euro, scrie Digi24.ro.Viceprimarul Orasului Panciu, Dumitru Serban Huzum, a fost internat, zilele trecute, in sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani, dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus, scrie monitoruldevrancea.ro.Viceprimarul s-a simtit rau inca de vineri, cand a anuntat ca nu se duce la primarie. Desi nu se stia care este motivul, a fost luata decizia de dezinfectare a sediului Primariei. Se pare ca si doi angajati ai Primariei Panciu ar fi fost confirmati ca fiind infectati cu Covid-19. De asemenea, mai multi contacti ai acestora au intrat in izolare, mai scrie publicatia citata.Astfel, in acest moment, Primaria orasului Panciu a rama sfara conducere.Intr-o interventie telefonica la Digi24, Gheorghita Berbece, prefectul judetului Galati, spune ca 11 persoane se afla in izolare. "A fost dispusa masura izolarii la domiciliu pentru toti contactii si va fi monitorizata toata activitatea din primarie. 11 persoane sunt in izolare, celelalte inca isi desfasoara activitatea in primaria Panciu. Mai avem o primarie, la Fitionesti, unde, la fel, sunt mai multe cazuri, functioneaza cu doar o treime din capacitate. Acolo sunt 3 persoane depistate pozitiv, celelalte sunt in izolare. Am azi o intalnire cu factorii de decizie din zona si vom cauta sa intensificam controalele, sa dispunem masuri suplimentare, sa incercam sa ii consiliem", a spus Berbece.Intrebat ce solutie exista pentru ca aceste primarii sa fie in continuare gestionate corect, prefectul a declarat ca exista prevederi pentru aceasta situatie. "O treime din consilierii locali vor convoca o sedinta si pot delega atributiile primarului unui consilier", a declarat prefectul Gheroghita Berbece.