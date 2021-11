Fetița de patru ani ucisă de criminalul din Arad, înmormântată cu o ceremonie restrânsă

Antonia, fetiţa în vârstă de patru ani ucisă în urmă cu trei săptămâni de iubitul mamei sale, în Arad, a fost condusă sâmbătă, 13 noiembrie, pe ultimul drum.

A fost o ceremonie restrânsă la care a participat doar câteva persoane. Antonia fost înmormântată la Arad, copila fiind încredințată mamei, care are domiciliul în Arad, deși tatăl fetei a transmis de mai multe ori, prin intermediul mass-media că va lua trupul neînsuflețit al Antoniei și îl va duce la Buzău – județul din care provine bărbatul – pentru odihna veșnică, relatează Aradon.

Fetiţa s-a stins din viaţă în urmă cu mai bine de trei săptămâni, fiind omorâtă de către iubitul mamei sale în timp ce aceasta se afla la spital, însărcinată cu un alt copil.

Florin Beniamin Crişan (23 de ani) a explicat, în declaraţia în care a recunoscut crima, că ultimele luni au reprezentat o perioadă extrem de grea, având în vedere că iubita sa era însărcinată, iar el a fost nevoit să se ocupe de activităţile casnice şi de îngrijirea celor doi copii ai iubitei.

Declarația criminalului:

În ziua de miercuri, 27 octombrie 2021, eram extrem de agitat, posibil să mă fi aflat sub influenţa unui drog, pe nume cristal, pe care l-am consumat cu două zile de incidentul regretabil.

De dimineaţă, fiul meu vitreg în vârstă de 3 ani, cât şi fiica mea vitregă, Antonia, erau extrem de agitaţi datorită lipsei mamei, cât şi a neîndemânării mele de a mă ocupa de ei, respectiv administrarea hranei, toaletă, îmbrăcare, curăţenie în casă ştiind că urmează să vină soţia cu nou-născutul acasă, cât şi grija cumpărăturilor şi pregătirilor pentru noul membru al familiei. Am fost copleşti de toate aceste probleme, am clacat, am avut o stare de nervozitate fantastică, am fumat două pachete de ţigări, iar la un moment dat, în jurul orei 13.00 – 14.00, Antonia a devenit extrem de agitată, a început să sară pe mine, să mă tragă, fără să reuşesc să o potolesc.

În acel moment, nu-mi explic de ce, am lovit-o de două ori cu palma în zona cefei şi s-a lovit puternic de perete, căzând inconştientă la sol şi lovindu-se din nou de pardoseala de gresie, rămânând inertă. M-am panicat, i-am aplicat nişte palme cu intenţia de a o trezi (…) am încercat cu palmele să creez presiune pe piept concomitent încercând să-i suflu pe gură aer. Am efectuat timp de 5-6 minute aceste manevre, dându-mi seama că a murit”, a declarat criminalul.

Am luat hotărârea de a o înveli într-un cearşaf ce se afla pe canapeaua din dormitorul mic, am luat de pe dulapul din dormitorul mare o valiză tip troler, din plastic, apreciind că ar putea încăpea în el cadavrul, ţinând cont că greutatea ei era în jur de 14 kilograme.

Cunoscând faptul că soţia mea avea acetonă pentru îndepărtarea lacului de pe unghii am căutat în dormitor, unde ştiam că ţine ceva recipiente şi am găsit 2 recipiente din sticlă transparentă, pline cu acetonă.

L-am luat pe băiat de mânuţă, am luat trolerul, am ieşit din apartament, am apelat la taxi şi am solicitat o maşină (…) L-am urcat pe băiat pe bancheta din spate, am urcat trolerul pe banchetă, am urcat şi eu”, a mai declarat Florin Beniamin Crişan.

După ce s-a urcat în taxi, suspectul i-a cerut şoferiţei să meargă în zona câmpului din Bujac, în zona cimitirului, acolo unde trupul micuţei a şi fost găsit.

„L-am lăsat pe băiat pe o piatră, cu telefonul în mână şi cu aplicaţia YouTube deschisă unde rulau desene animate, după care m-am deplasat la o distanţă de 5-10 metri, am deschis geamantanul, am turnat cele două sticle de acetonă pe suprafaţa cadavrului învelit în cearşaf, a început să ardă cearşaful, moment în care am fost convins că incendiul provocat de mine va distruge cadavrul”, a mai afirmat criminalul în declaraţia sa.

După ce a incendiat cadavrul, criminalul l-a luat pe băieţel, a chemat un taxi şi s-a întors acasă. Câteva zile mai târziu, iubita sa a venit acasă, moment în care i-a explicat că fetiţa a murit accidental în baie, iar el i-a dus trupul pe câmp.

