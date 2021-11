De ce a distrus cadavrul criminalul de la Arad. Psiholog criminalist: ”Poate este vorba și despre altă infracțiune”

Cazul copilei de 4 ani de la Arad ucisă cu sânge rece și incendiată de concubinul mamei sale a zguduit o țară întreagă. Anchetatorii spun că bărbatul și-a recunoscut fapta pe care ar fi comis-o pe fondul unei stări de agitație.

Însă sunt multe întrebări fără răspuns. Cu toate că bărbatul a încercat să își motiveze crima spunând că cei doi copii erau foarte agitați din cauza lipsei mamei, iar fetița care ar fi avut autism nu putea fi liniștită, faptul că după ce a ucis-o a încercat să scape de cadavru pare să spună și altceva.

Psihologul Liviu Chesnoiu: ”Întotdeauna, când un criminal începe să recunoască nu spune tot dintr-o dată”

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu spune că bărbatul este posibil să fi fost copleșit. Însă oricât de agitat ar fi un copil, nu îl ucizi pur și simplu.

”Acest bărbat a rămas singur cu doi copilași în timp ce concubina a mers la spital să nască. Întotdeauna, criminalul, când începe să recunoască nu spune tot. Mă gândesc să nu cumva să fi fost vorba și despre o altă infracțiune. O agresiune sexuală. Astfel de oameni care consumă mult alcool sau se droghează, comit și astfel de infracțiuni.

Cred însă că el nu are curaj să recunoască și fapta aceasta pentru că probabil se gândește să nu o piardă pe concubină. Însă poate să spună orice pentru că femeia stă cu el probabil de frică.

Într-o violență domestică, ucigașul are o violență malefică asupra victimei. Victimele erau și concubina și copiii. Iar ei nu aveau cuvânt în fața lui. Dacă ea, ca mamă, nu a spus nimic atunci când nu și-a găsit copila acasă, înseamnă că ceva era la mijloc. Cum să lași o copilă cu concubinul. Mai ales că el și consuma alcool, se și droga”, a explicat psihologul criminalist Liviu Chesnoiu pentru Ziare.com.

”Dacă ai comis o crimă nu poți să dormi dacă nu te destăinui cuiva”

”El ar trebui pus și la detectorul de minciuni. Poate se confirmă ipoteza mea că ar fi violat fetița. Poate nu se confirmă. Dar trebuie aflat motivul real. A venit cu mai multe povești. Cel mai ușor de recunoscut sunt crimele. Nu poți să dormi dacă nu spui cuiva. Nu poți să trăiești cu astfel de lucru pe conștiință.

El a fost găsit dormind. De ce? Pentru că îi spusese concubinei că a ucis-o.”, a spus expertul.

A fost sau nu tranșat cadavrul fetiței?

Bărbatul ar fi spus că nu a tranșat cadavrul însă specialistul este de altă părere.

Colonelul Chesnoiu crede că ”bărbatul a tranșat cadavrul pentru că altfel nu ar fi putut încăpea copilul în geamantan”.

De ce a dat foc geamantanului? Situația este foarte complicată. Metoda geamantanul a fost întâlnită la chinezi. Dar incendierea pare să fie tulpina românească. Este o problemă psihică. Incendiatorii sunt altfel de infractori. Iar astfel de infracțiuni cu incendierea cadavrului au conotații sexuale. Din acest motiv am mers pe ipoteza că ar fi putut fi vorba și despre o agresiune sexuală.

Și în fotografiile cu el și cu fetița. Par foarte intimi.”.

Criminalistul Liviu Chesnoiu a mai spus că femeia ar trebui consiliată, la fel și băiețelul de 3 ani care poate rămâne marcat pe viață.

Ce le-a spus criminalul anchetatorilor

În referatul prin care au propus arestarea preventivă a bărbatului de 23 de ani, din Arad, procurorii au arătat că fetița de patru ani, Antonia, a murit în 26 octombrie.

”În data de 25.10.2021, într-o zi de luni, concubina mea a fost internată în spital, fiind în luna a 9-a de sarcină, urmând să nască. Menţionez faptul că perioada anterioară naşterii a fost extrem de grea pentru mine. Majoritatea activităţilor casnice au căzut pe umerii mei, îngrijirea copiilor, îngrijirea concubinei, cumpărături, fapt ce a determinat o depresie şi o stare de agitaţie fantastică.

Menţionez că aceste aspecte au fost sesizate de toţi cei din jurul meu, atât familia, respectiv bunicul, cât şi prietenii. În ziua de marţi, 26.10.2021, eram extrem de agitat, nu-mi găseam locul, posibil să mă fi aflat sub influenţa unui drog, pe nume ”cristal”, pe care l-am consumat cu două zile înainte de incidentul regretabil pe care urmează să îl prezint.

De dimineaţă, fiul meu vitreg, în vârstă de trei ani, cât şi fiica mea Antonia în vârstă de 4 ani şi 4 luni erau extrem de agitaţi datorită lipsei mamei, cât şi a neîndemânării mele de a mă ocupa de ei, respectiv administrarea hranei, toaletă, îmbrăcare, curăţenie în casă ştiind că urmează să vină soţia cu nou-născutul acasă, cât şi grija cumpărăturilor şi pregătirilor pentru noul membru al familiei.

Menţionez că am încercat să-i liniştesc ţinând cont de faptul că fata era încadrată în grad de handicap, fiind diagnosticată cu autism, iar copilul fiind hiperactiv.

Efectiv am fost copleşit de toate aceste probleme, am clacat, am avut o stare de nervozitate fantastică, am fumat într-un ritm alert două pachete de ţigări, fără a consuma alimente, iar la un moment dat, în jurul orelor 13.00 - 14.00, Antonia a devenit extrem de agitată, a început să sară pe mine, să mă tragă, fără să reuşesc să o potolesc”, a relatat bărbatul de 23 de ani.

Fratele mai mic al copilei aștepta la 5-10 metri de locul în care tatăl vitrerg îi incendia sora.

Magistraţii de la Tribunalul Arad au decis, în cursul zilei de marți, arestarea preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile, pentru violenţă în familie, omor şi profanare de cadavre sau morminte. Bărbatul a solicitat reducerea pedepsei pe care urmează să o primească pentru faptele sale.

