A fost retinuta femeia care a ucis cei trei bebelusi dintr-un bloc din Bistrita: Era chiar mama lor

Mama celor trei bebelusi gasiti morti in podul unui bloc din Bistrita-Bargaului a fost retinuta de procurorii de la Parchetul General, urmand sa fie prezentata magistratilor Tribunalului Bucuresti cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Femeia este principalul suspect in cazul mortii celor trei copiii, ale caror cadavre au fost descoperite in luna martie in podul unui bloc din Bistrita.

Suspecta a fost plecata in Germania si s-a intors de Paste in Romania. Procurorii din Bistrita au audiat-o cand a revenit in tara, insa aceasta nu a recunoscut ca i-ar fi ucis pe minori si nici ca le-ar fi mama, desi testele ADN au aratat ca ea le-a dat nastere micutilor, au declarat surse judiciare.

Suspecta se numeste Lina Monica Craciun si este acuzata de omor si omor calificat.

"In perioada 2012-2015, inculpata Craciun Lina Monica a suprimat viata a trei copii nou nascuti, pe care i-a nascut la termen si neasistata medical, dupa care a ascuns cadavrele nou nascutilor in podul unui bloc dintr-o localitate din judetul Bistrita Nasaud.

Situatia de fapt mai sus expusa a fost stabilita din coroborarea probelor administrate in cauza pana in prezent", se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului General.

Cadavrele copiiilor au fost descoperite pe 9 martie de o femeie care facea curatenie in podul unui bloc.

Medicii legisti au stabilit ca decesul copiilor a survenit in urma cu 3 - 9 ani. Cei trei copii au fost nascuti in ani diferiti si au fost ucisi imediat dupa nastere.