A ucis o femeie cu un topor si i-a ingropat cadavrul intr-un cotet. Pedeapsa blanda primita de criminal

Capas Alexandru, din Razboieni, orasul Ocna Mures, este judecat dupa ce a ucis cu bestialitate o femeie, in luna februarie 2020. Pentru ca a recunoscut fapta si a colaborat cu procurorii, a primit o pedeapsa apropiata de minimul prevazut de lege.Hotararea a fost pronuntata de magistrati ai Tribunalului Cluj in 6 august 2020. Femeia a venit la locuinta barbatului in varsta de 47 de ani si, in urma unui conflict spontan, acesta i-a aplicat mai multe lovituri cu un topor care au determinat decesul victimei."Conform investigatiilor efectuate, la data de 8 februarie a.c., femeia in cauza s-ar fi deplasat in mod voluntar la domiciliul barbatului, unde ar fi avut loc un conflict spontan intre cei doi, context in care barbatul i-ar fi aplicat femeii lovituri care au condus la decesul acesteia. Ulterior, barbatul ar fi ascuns cadavrul femeii intr-o anexa a cladirii in care acesta locuia", se rpecizeaza in rechizitoriul Parchetului.Femeia a plecat de acasa din 8 februarie 2020, zi in care a si fost ucisa, dar lipsa ei a fost sesizata doar 9 zile mai tarziu, pe 17 februarie. Familia a mers la politie si a dat-o disparuta. Fotografia victimei a fost facuta publica, dar, mergand pe sirul traseului femeii, anchetatorii au aflat ca aceasta a ajuns la Razboieni, unde avea o relatie cu un localnic.Victima a fost omorata cu mai multe lovituri de topor in cap, iar cadavrul a fost infasurat intr-o patura, legat cu sarma si ingropat in cotetul pentru porci. Barbatul din Razboieni, a avut o atitudine oscilanta, dar intr-un final a recunoscut fapta si a indicat locul unde a ingropat trupul.Decizia Tribunalului Cluj poate fi contestata la Curtea de Apel Cluj-Napoca.