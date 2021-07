Cetateanul afgan suspect de crima la Timisoara a ajuns in fata judecatorilor, sub custodia politistilor romani

Barbatul a fost prins in urma cu aproape o luna in Grecia si transferat la Bucuresti vineri seara. Apoi a fost adus sub escorta Politiei la Timisoara.Barbatul, pe numele sau Ahmed Farhad, cunoscut sub porecla de Moulah, a fost dat in urmarire nationala si internationala , dupa ce pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare in lipsa. El a fost capturat in data de 17 iunie de autoritatile din Grecia, pe aeroportul din Atena, in timp ce incerca sa se imbarce intr-un avion . Anunsul a fost facut chiar de ministrul de Interne, Lucian Bode , la Timisoara, in cadrul unei vizite.Vineri seara, barbatul a fost preluat de o escorta a politiei Romane, dus la Bucuresti si de acolo transferat sub paza la Timisoara.Magistratii Tribunalului Timis au confirmat mandatul international, iar migrantul va ajunge in arestul IPJ Timis.Ahmed Farhad este considerat ca fiind principalul suspect in omorul care s-a produs in dupa-amiaza zilei de 19 aprilie 2021, la Timisoara. El s-a intalnit cu alti doi afgani intr-o parcare din apropierea Garii de Nord din Timisoara. Anchetatorii spun ca barbatul i-a injunghiat cu un cutit pe cei doi, unul dintre ei a murit pe strada, la cateva sute de metri de locul atacului, iar cel de-al doilea a ajuns cu o ambulanta la spital, medicii reusind sa ii salveze viata.La cateva ore dupa crima , atacatorul a fugit din tara, procurorii emitand pe numele lui un mandat de arestare preventiva in lipsa pentru omor . Politistii vor incerca acum sa stabileasca cum a reusit sa iasa din Romania barbatul si mai ales care a fost cauza agresiunii.Zona Garii de Nord din Timisoara, cea in care s-a produs atacul, a fost ulterior atent monitoriza de politie jandarmi dar si serviciile secrete fiind considerata zona speciala de siguranta publica intrucat acolo zeci de migranti, majoritatea de origine afgana, obisnuiesc sa traiasca.