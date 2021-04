Criminalul care a ucis un afgan, arestat in lipsa. Cum se face politia de ras

Parchetul de pe langa Tribunalul Timis anunta joi, 29 aprilie, ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale, in lipsa, fata de A.F., pentru omor si tentativa de omor. Incidentul a avut loc in 19 aprilie, iar de atunci Politia nu a fost in stare sa-l prinda pe criminal.Cetatean afgan, in timp ce mergea alaturi de alti trei migranti afgani pe bulevardul Republicii din Timisoara, ar fi aplicat, in spate, victimei I.A.J., la randul sau migrant, o lovitura cu un cutit, producandu-i o plaga injunghiata penetranta, soldata cu hemoragie, leziune traumatica grava ce a condus la decesul victimei, in scurt timp, la spital.In prealabil, in acelasi context, A.F. a injunghiat si un alt migrant, pe K.N., acesta ajungand in stare grava la spital.A.F. a fugit si s-a ascuns, iar pana la acest moment nu s-a reusit prinderea sa, astfel ca procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis, cu propunere de luare a masurii arestarii preventive fata de el, in lipsa.Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis a admis cererea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis si a dispus emiterea unui mandat de arestare preventiva pe numele inculpatul A.F., in lipsa sa, pentru o perioada de 30 de zile, de la data punerii in executare a mandatului.In imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum 3 barbati de origine afgana se intersecteaza pe strada cu un grup mai mare de migranti. La un moment dat, unul dintre indivizi sare la bataie , iar cele doua victime alearga printre blocuri. Agresorii i-au ajuns din urma si i-au injunghiat.