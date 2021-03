Ce monstri se ascund in spatele oamenilor care maltrateaza animalele. Gesturile care tradeaza un criminal in serie sau un violator

Sunt aproape ignorate cazurile de sadism asupra animalelor , iar totul se rezuma la o pedeapsa maxima de un an de inchisoare . Astfel de cazuri sunt inchise dupa condamnare, fara ca autorul sa fie supravegheat ulterior. Sunt o serie de factori agravanti, care, cumulati, pot dezvalui un potential criminal, capabil sa treaca rapid de la schingiuirea animalelor la acte de mare violenta indreptate impotriva oamenilor.In februarie 2021 au aparut in spatiul public imagini care surprind probabil unul dintre cele mai sadice acte de cruzime savarsite asupra unui animal de catre un om. Autorul este un adolescent din Cluj, in varsta de 16 ani. Baiatul s-a filmat in timp ce tortura un pui de pisoi pana ce acesta a murit. Agresorul i-a scos ochii pisoiului, in timp ce acesta se zbatea in mainile lui. Imaginile sunt extrem de dure, motiv pentru care nu le vom face publice.Filmarea a fost trimisa de catre autor femeii care ii donase pisoiul pentru ingrijire.Aceasta a fost cea care a alertat autoritatile. Presa din Cluj relateaza ca baiatul si-a extins actele de violenta si ulterior torturarii animalului. De data aceasta insa, victima a fost un om. La putina vreme dupa ce a omorat puiul de pisica, adolescentul a atacat o femeie in varsta pe care a lovit-o cu o caramida in cap.Aceste episoade sadice, primul indreptat asupra unui animal inofensiv, iar cel de-al doilea asupra unei femei lipsite de aparare, vin sa intareasca concluziile trase de psihologii criminalisti cu privire la agresorii de animale. Gesturile lor pot fi analizate si interpretate astfel incat sa poata fi oprita la timp continuarea violentelor. Serviciul de Analiza Comportamentala a prezentat factorii agravanti, care ar trebui luati in considerare atunci cand ne raportam la un caz de sadism indreptat asupra animalelor.Daca actul de cruzime este indreptat asupra unor animale de talie mica, inofensive datorita speciei si varstei (pui de pisica, de caine) sau daca animalul este ranit si nu se poate apara, este un indiciu ca agresorul prezinta un risc ridicat de agresiune indreptat impotriva varstnicilor, persoanelor cu dizabilitati si asupra altor categorii victimale vulnerabile.Daca acelasi autor mutileaza mai multe animale inofensive, arata o predispozitie pentru violenta pierduta de sub control.Este important de urmarit si cate animale au fost schilodite de catre acelasi autor intr-o anumita perioada de timp."Cateva evenimente separate (de ex: ataca animale in doua sau mai multe locatii) intr-un interval de 24 de ore subliniaza un stil pradator de atac , care sustine ideea unui autor ce va actiona violent, in mod organizat si premeditat impotriva integritatii fizice a altora", se arata in studiul Serviciului de Analiza Comportamentala.In analiza unui individ violent cu animalele trebuie urmarita gravitatea leziunilor provocate si numarul acestora. Cu cat numarul de lovituri provocate cu bata sau cu o arma alba sunt mai multe si cresc in intensitate, cu atat autorul prezinta un risc ridicat de violenta. Din aceeasi categorie sunt si agresorii care provoaca leziuni diferite animalelor, lovire cu bata si arsuri, de exemplu."Abuzul asupra animalelor care implica contact fizic direct sau legare/constrangere si oportunitatea evidenta de a fi martor direct la reactia victimei (ex: il bate, stranguleaza, il striveste, il joaca in picioare, il spanzura/agata, il injunghie) este un indicator mult mai serios decat actiunile de la distanta (ex: impuscare, otravire, lovire cu corp dur de la distanta)", se arata in expunerea Serviciului de Analiza Comportamentala.Pe de alta parte, putem identifica un posibil criminal capabil sa-si premediteze o fapta de violenta asupra unui alt om, in cazul in care abuzul asupra animalului este precedat de priponirea acestora, legarea picioarelor, inchiderea intr-o cutie sau orice alta situatie similara care sa nu-i mai dea posibilitatea animalului sa scape. Acelasi indiciu este dat de agresorul care construieste un dispozitiv de schilodire."O mare parte din literatura psihologica si criminologica subliniaza faptul ca asocierea cruzimii fata de animale cu incendierea lor, este un predictor foarte puternic pentru conduite extrem de violente si chiar homicidale ( omor ). Combinatia acestor factori cum ar fi, incendierea intentionata a animalului in timp ce acesta se afla inca in viata, sustine foarte puternic trecerea la acte de mare violenta", arata specialistii din cadrul Serviciului de Analiza Comportamentala.Un indicator important ca un individ este predispus pentru violente impotriva semenilor este atunci cand actul de violenta asupra animalului este echivalent cu tortura (loviturile, schingiuirile sunt de lunga durata si se finalizeaza cu moartea anilamului)Daca actul de cruzime fata de animale este realizat cu asumarea riscului ca autorul sa fie prins sau este savarsit in public sunt factori care arata un comportament violent de mare risc din partea agresorului caruia nu-i pasa de consecinte.Interesant este cum interpreteaza psihologii actele de violenta venite din partea "stapanului" asupra animalului de companie. Agresorul a interactionat pozitiv cu victima , se manifesta apoi cu cruzime impotriva victimei (ex: animal de companie) iar aceasta reflecta instabilitate in relatie care poate fi predictiva pentru alte tipuri de violenta cum ar fi, violenta domestica", se arata in raportul Serviciului de Analiza Comportamentala.Daca animalul a fost agresat sexual sau mutilat genital sau agresorul s-a excitat ulterior agresiunii este un posibil indiciu ca ne aflam in fata unui potential violator sau/si criminal in serie, sustin psihologii. Concluzia se bazeaza pe experienta anterioara cu astfel de indivizi. In aceeasi categorie se afla si agresorii care insotesc actul de barbarie asupra animalului cu comentarii care au un simbolism sexual: "curva asta chiar o merita", de exemplu. In cazul lor exista riscul ca violenta sa se indrepte asupra unei victime umane.La fel de periculosi sunt si cei care fotografiaza sau filmeaza actele de violenta indreptate asupra animalelor si pastreaza aceste imagini sau cei care se intorc la locul faptei. Este un indiciu de recidiva, arata psihologii criminalisti.In categoria agresorilor cu risc ridicat de violenta sunt cei care expun ostentativ animalul schingiuit sau abandoneaza cadavrul animalului in locuri bine stabilite, in fata usii, in cutia postala. Este un semn clar de intimidare al celorlalti prin care se doreste controlul, dominarea lor.Cruzimea intr-un ritual satanic este un indiciu pentru psiholog ca se afla in fata unui individ care respinge normele sociale si isi doreste sa obtina controlul prin "forte supranaturale". O astfel de persoana poate fi predispusa la acte de violenta repetate.Specialistii din cadrul Serviciului de Analiza Comportamentala atrag atentia ca daca cel putin zece dintre factorii agravanti sunt prezenti in cadrul unui act de cruzime fata de animale este un indicator ca agresorul prezinta un risc potential foarte ridicat si ca va trece rapid la acte de mare violenta indreptate impotriva oamenilor