Apar noi informatii din ancheta de la Onesti. Ce le-a cerut agresorul politistilor, inainte sa-i injunghie pe cei doi muncitori

Conform unor surse citate de Digi 24 , discutiile dintre agresor si politie au durat mai bine de 4 ore, iar acesta a cerut negocietorului actul prin care a pierdut apartamentul in care a avut loc crima , o camera de filmat si suma de 300.000 de euro.Se pare ca una dintre victime ar fi incercat sa scape si sa il atace pe barbat, moment in care acesta a inceput sa ii injunghie pe cei doi muncitori.Muncitorii, un barbat de 36 de ani si colegul lui de 52 de ani, au venit luni dimineata in apartament pentru o renovare. Agresorul ar fi fost anuntat de vecini ca sunt in apartament iar acesta ar fi intrat peste ei, i-a culcat la pamant si i-a legat cu coliere de plastic de maini. Sotia sa se afla si ea in bloc, la etajul patru, de unde il informa constant pe barbat.Primul apel la 112 a fost facut in jurul orei 12.00, telefonul fiind dat chiar de atacator. Acesta le-a transmis politistilor ca i-a sechestrat pe cei doi muncitori si ca i-a legat. Atacatorul era nemultumit ca pierduse apartamentul in instanta . De altfel, acesta publicase in 2018 o inregistrare video, in care ameninta ca se va razbuna pentru pierderea apartamentului, daca nu i se da curs la plangerile penale numeroase pe care le facuse. "Cu arma de foc voi face dreptate", transmitea acesta.Echipele de politie ar fi ajuns la fata locului in cateva minute, insa au decis sa cheme un negociator de la Bacau , care a ajuns dupa mai bine de doua ore de la apel, in jurul orei 14.45, potrivit surselor Digi 24.Atacatorul le-a solicitat politistilor documente ale instantei prin care a pierdut apartamentul, suma de 300.000 de euro si o camera de filmat, potrivit unor surse din ancheta In tot acest timp, barbatul se afla pe balcon, intre cele doua victime legate.Imaginile surprinse arata o atitudine degajata a politistilor, in timp ce barbatul ameninta ca "bag cutitul in ei". Acesta ameninta ca nu se linisteste pana nu vede hotararea judecatoreasca in baza careia a pierdut apartamentul. "Nu ma linistesc deloc, nu ma calmez deloc", le transmite fortelor de ordine.Potrivit martorilor, politistii stateau langa bloc si "nu se simtea de parca ar fi incercat sa il calmeze". Politistii radeau "de parca isi spuneau glume", sustine un martor.In imaginile suprinse de martori se aude comanda "Interveniti!" si se vad politisti care alearga spre intrarea blocului.Interventia a avut loc in jurul orei 17.00 cand politistii au fortat usa blocata cu o scara. Au spart cu berbecul usa si au tras in barbatul agresor care avea in mana cutitul cu care i-a injunghiat pe cei doi muncitori.Barbatul a fost ranit in picior si in abdomen si se afla internat in spital. Sotia agresorului a fost retinuta pentru complicitate. Potrivit primelor informatii, femeia se afla la etajul patru al aceleiasi cladiri, cu un etaj mai sus fata de apartamentul groazei. Politistii au gasit in geanta ei mai multe coliere din plastic.Citeste si Unde s-a gresit in interventia de la Onesti. Psiholog criminalist: Se asteapta in maniera retro sa se dea ordin. Ca la Caracal.Atacatorul a avut in trecut mai multe condamnari. In 1989 a fost condamnat la 3 ani si sase luni de inchisoare pentru furt calificat, in 1991 a fost din nou condamnat pentru furt, in 2003 a primit o sentinta de 6 luni pentru vatamare corporala grava, iar in 2010 a fost condamnat in Italia la 28 de zile de inchisoare pentru conducerea autoturismului sub influenta alcoolului.