VIDEO Continua ancheta in cazul tragediei de la Onesti, unde doi muncitori au fost tinuti ostatici apoi ucisi de cel care-i sechestrase

Ce s-a petrecut la Onesti si de ce au fost ucisi cei doi muncitori

Filmul tragediei, povestit de martorii oculari

Echipa de la Bucuresti va fi condusa chiar de catre adjunctul IGPR."Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestor de politie Florentin Bracea, sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau, pentru a verifica modul de interventie la eveniment Din echipa de verificare fac parte chestor de politie Alexandru Scurtu, directorul S.I.A.S.-I.G.P.R. si comisar-sef de politie Anton Cristian Gheorghe, director adjunct al D.I.C.-I.G.P.R.La finalizarea verificarilor, in functie de rezultatul acestora, se vor dispune masurile legale care se impun", au transmis autoritatile.Luni, 1 martie, doi muncitori au fost tinuti ostatici ore in sir intr-un apartament din Onesti. Intr-un final au fost injunghiati mortal de cel care ii sechestrase, dupa patru ore de negocieri cu politia Agresorul era fostul proprietar al locuintei care o pierdusa, insa, in instanta , iar acum o voia inapoi. cei doi ostatici erau muncitori angajati de actualii porprietari sa renoveze locuinta.Barbatul de 60 de ani care a sechestrat doi muncitori a fost impuscat in picior de politisti. Ambii ostatici au murit dupa ce au fost injunghiati Cand au vazut ca barbatul nu cedeaza, politistii au intervenit in forta si l-au impuscat pe agresor, insa prea tarziu.Cel care i-a ucis pe muncitori este la spital, ranit, iar sotia sa a fost retinuta pentru complictate la lipsire de libertate, iar sefii din Politie fac o ancheta interna la Onesti, pentru a verifica daca nu cumva au existat pasi gresiti si in interventia autoritatilor.Unul dintre martorii aflati la fata locului au povestit ca a auzit trei impuscaturi "I-a sunat cineva ca se lucreaza in apartament si el a venit peste baieti: Ce faceti voi aici? Nu mai faceti nimic!" - a declarat un vecin. "Si pe el, si pe sotia sa ii cunosc. Din cate il stiu eu, asa, el e 'plecat' un pic", a spus barbatul pentru Digi 24 Dupa interventia politiei, la spital au ajuns unul dintre muncitorii raniti grav, care a decedat ulterior, si agresorul.