Noi date in cazul tinerei ucise si incendiate pe un camp din Giurgiu. Ce cred anchetatorii

Psiholog: Se merge pe "firul Ariadnei"

Cine ar putea fi criminalul Mihaelei Mircea

Criminalistii si procurorii audiaza la foc continuu persoane care ar avea legatura sau pot furniza orice informatii care pot duce la prinderea autorului crimei.Surse judiciare au confirmat joi pentru Ziare.com ca "procurorii au audiat pana acum peste 100 de persoane, din diferite cercuri ale victimei, pe diferite ipoteze de lucru". Referitor la autorul crimei, anchetatorii spun ca momentan "exista banuieli, nu suspect".Pe de alta parta raportul medicilor legisti nu a ajuns inca la procurori.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a explicat ca in astfel de situatii se merge pe "firul Ariadnei" (ajutorul dat de Ariadna, fiica regelui Minos, lui Tezeu care a intrat in labirint sa ucida Minotaurul. Acesta i-a dat un ghem pe care Tezeu il desira pana la locul unde se gaseste Minotaurul, dupa ce-l fixeaza la intrarea in labirint - n.r.)."Noroc cu cei care au stins focul. Astfel am reusit sa avem amprente. Amprentele au dus la victima si este numai o chestiune de timp pana cand va fi gasit autorul", a spus Chesnoiu.Psihologul a avansat ideea ca la sfarsitul acestei saptamani am putea avea un suspect principal in aceasta cauza.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu spune ca "nu vorbim despre un criminal in serie. Cred ca si lui ii este groaza acum de ce a facut.Insa, avand in vedere ca este un "lup singuratic", este posibil sa nu recunoasca fapta. Cei care actioneaza singuri nu "se sparg" asa usor. Insa cand va fi pus in fata probelor, este posibil sa cedeze. Este clar ca cercul in care se invartea victima erau tot felul de persoane care aveau tot felul de probleme, inclusiv cu drogurile", a explicat Chesnoiu.Crima a fost descoperita in seara zilei de 30 octombrie, cu o zi inainte de Halloween. Un sofer de tir a vazut ca pe un camp, dupa niste tufisiuri din apropierea DN6 care leaga localitatile Ghimpati de Valea Plopilor, arde ceva. A sunat la 112 si s-a dus sa vada despre ce este vorba. Atunci a descoperit ca, intr-un geamantan mov, mocnea un corp uman.De aici a inceput lupta contra-cronometru pentru identificarea victimei si prinderea criminalului. Seful Politiei Romane a trimis criminalisti de la Bucuresti pentru a ajuta in ancheta A fost gasita victima dupa ce s-au verifcat amprentele in baza de date. Se pare ca avusese la un moment dat probleme cu legea si a fost amprentata.Apoi s-a luat legatura cu familia si cu cei de la locul de munca.Acum, totul este pus cap la cap pentru a se reconstitui scena crimei.Anchetatorii nu ofera mai multe detalii din ancheta pentru ca autorul sau autorii se afla inca in libertate.