Inca un roman a fost ucis la un abator din Germania. Viata violenta din comunitatile de muncitori romani

Crima intre romani nu este insa un caz izolat. La sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut, la un alt abator, un tanar roman in varsta de 29 de ani a fost gasit zacand intr-o balta de sange. El a fost injunghiat de un barbat de 27 de ani, originar din Ungaria. Cei doi erau colegi la Danish Crown, scrie publicatia germana NDR."Crimele sunt rare, dar violenta e constanta. Atat victima, cat si principalul suspect sunt cetateni romani. Politistii au dus-o la audieri si pe iubita principalului suspect, care ar avea legatura cu motivul crimei", scrie Deutsche Welle. Libertatea a scris la sfarsitul anului trecut despre agresiunile din interiorul unei agentii olandeze de plasare a fortei de munca si care au loc atat in Olanda, cat si-n Germania."La agentia Reyhan Uitzendbureau BV, inclusiv fiul patronului a fost filmat in timp ce-l lovea in cap pe un tanar roman, care lucra coordonator pentru firma. Iar ziarul a prezentat si cazul a doi muncitori romani de la aceeasi agentie batuti crunt de colegii de cazare din localitatea germana Goch si abandonati intr-o gara situata la 13 kilometri distanta, in oraselul Kleve", a scrie Libertatea.