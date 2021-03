Sase apeluri de urgenta au fost inregistrate in cazul tragediei de la Onesti. STS: Primul apel a fost inregistrat la 11.47

"In data de 1 martie 2021, pentru evenimentul mentionat, la Centrul de preluare a apelurilor 112 Bacau s-au inregistrat in total 6 apeluri de urgenta.Primul apel a fost inregistrat la ora 11:47:24 si a fost transferat, conform metodologiei si competentelor de solutionare, catre Politie. Urmatoarele 5 apeluri au fost inregistrate la orele: 13:54:41; 14:01:26; 14:38:45; 16:20:36; 17:06:57.Toate apelurile au fost procesate, indexate si transferate catre agentiile specializate de interventie , conform Metodologiei privind cooperarea agentiilor specializate de interventie si a altor entitati cu competente in domeniu, pentru preluarea si gestionarea urgentelor primite prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta", a transmis STS.