Surorile care au ucis-o pe tanara din Bucuresti si au incendiat-o pe un camp din Giurgiu: "A fost sechestrata, violata si batuta, obligata sa se prostitueze"

Criminologul Dan Antonescu: "Anchetatorii vor afla si ce nu se asteapta sa afle"

Cadavrul, descoperit pe un camp din Giurgiu

Samira si Elena Constantin, surori, au recunoscut partial ca au participat la crima , dar si ca au transportat cadavrul Sabinei intr-o valiza, cu masina Samirei, ea fiind singura care are permis de conducere, potrivit Antena 3. "Dupa indelungi audieri, in urma cu o ora, Tribunalul Giurgiu a dat decizia de arestare preventiva a celor trei suspecti in cazul femeii arse la Ghimpati. Cei trei, un barbat si doua femei, au recunoscut in instanta voalat faptele, in sensul ca fiecare da vina pe celalalt pentru faptele comise si deja au facut contestatie cu privire la decizia instantei", a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, procurorul Ioan Adrian Alexe, pentru Agerpres.Criminalistul Dan Antonescu a spus pentru Ziare.com ca in momentul in care suspectii incep sa dea vina unii pe ceilalti, anchetatorii vor afla mult mai multe amanunte despre crima."Sunt convins ca fata a fost sechestrata, violata si batuta, obligata sa se prostitueze. A vrut sa se sinucida pentru ca raportul INML arata ca a ingerat un insecticid. Din punctul meu de vedere era clar ca locul faptei are legatura cu autorii. Asa se intampla cand fapta se intampla acasa la autor sau are legatura cu locul de munca al acestuia. Daca tanara era ucisa acasa la ea, autorii nu se mai chinuiau sa scape de cadavru. Apoi, i-au dat foc pentru a nu fi recunoscuta", a spus criminologul Dan Antonescu.In fata anchetatorilor, autorii au spus ca victima a vrut sa se sinucida si ca, de fapt ei au incercat sa o salveze, insa expertul spune ca nu se sustine aceasta teorie."Resuscitarea este o mare miciuna. Puteau sa sune la 112, daca au vrut sa o salveze. Apoi vor trebui sa explice plaga injunghiata", a mai spus Antonescu.Criminologul a mai spus ca sunt doi pasi importanti in acest fel de anchete. "Unul: atunci cand dau vina pe victima. Doi: cand incep sa dea vina unii pe ceilalti si atunci anchetatorii vor afla mult mai multe date despre crima, incluziv informatii la care nici nu s-ar fi asteptat", a mai spus Antonescu.Cele mai recente date arata ca totul s-a petrecut intr-o locuinta din cartierul Ferentari din Bucuresti, iar mai apoi, criminalii au dus-o pe Sabina pe camp, la Ghimpati, si i-au dat foc.Cadavrul femeii a fost descoperit, in seara zilei de 30 octombrie 2020, la marginea unui drum din Giurgiu, pe camp. Un sofer a anuntat politia dupa ce au vazut un incendiu . Cand s-a apropiat, a descoperit ca este vorba despre cadavrul unei femei inghesuit intr-un geamantan de culoare mov.Dupa acest moment a urmat o cursa contra-cronometru pentru prinderea autorilor. Au fost audiate peste 100 de persoane, a fost facut portretul robot si s-au luat in calcul mai multe piste.Citeste si: