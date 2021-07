Criminalul Aurel Enea, condamnat la 20 de ani de inchisoare dupa ce a ucis o adolescenta de 17 ani, vrea sa invete koreeana, in inchisoare. Ce a cerut gardienilor

Reprezentantii inchisorii Barcea Mare i-au respins insa cererea, conform Adevarul.ro Lui Aurel Enea nu i-a fost niciodata recomandat un astfel de demers educational , de reintegrare sociala, si, mai mult, astfel de activitati sau programe nu sunt derulate deloc la nivelul sistemului penitenciar, aratau reprezentantii inchisoarii."Prin urmare, nu exista nici justificarea legala a detinerii unui astfel de bun, oricat de laudabila ar fi intentia detinutului de a-si completa universul cunoasterii cu un astfel de demers", se arata in raspunsul reprezentantilor penitenciarului.In 2015, dupa ce s-a declarat ateu, a publicat o carte "Evolutie vs. Creatie: 33 de argumente in favoarea teoriei stiintifice a aparitiei vietii prin evolutie".Aurel Anea a fost arestat in 27 decembrie 2007, pentru uciderea Alexandrei David, o adolescenta de 17 ani, din Petrosani. In 14 decembrie 2007, bucati din cadavrul tinerei date disparuta de familie la inceputul lunii decembrie, au fost descoperite pe malul raului Mures.Acesta nu a recunoscut niciodata crima , insa probele l-au indicat drept autor, iar in final, instanta l-a condamnat la 20 de ani de inchisoare."Victima a fost omorata in orasul Petrosani, prin strangulare, premeditat de inculpatul Enea, cadavrul fiind sectionat, iar bucati din acesta aruncate pe malul raului. Inainte se documentase despre cum se poate face o astfel de crima si cum poate scapa de cadavru.Recent a depus o cerere de eliberare conditionata, respinsa de instantele din Deva.