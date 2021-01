Barbat de 55 de ani, ucis in propria locuinta intr-o comuna din Dolj. Politia a arestat la scurt timp un tanar de 33 de ani

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, vineri seara, politisti din cadrul Sectiei 12 Politie Rurala Daneti au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat este posibil sa fie decedat in locuinta sa, din comuna Daneti."La fata locului, politistii au identificat un barbat de 55 de ani, din comuna Daneti, care era decedat, prezentand plagi injunghiate la nivelul gatului si abdomenului. Avand in vedere cele constatate, s-a constituit un colectiv complex format din politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, Politiei Orasului Bechet si Sectiei 12 Politie Rurala Daneti care efectueaza cercetari la fata locului sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj", a transmis IPJ Dolj.Sursa citata a precizat ca in urma primelor cercetari anchetatorii au stabilit ca victima ar fi fost injunghiata de un barbat de 33 de ani din localitate. Agresorul a fost depistat de politisti in curtea locuintei, imobilizat si dus la sediul Politiei.El este cercetat pentru comiterea infractiunii de omor.