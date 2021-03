Ucigasul din Onesti are un trecut infractional foarte stufos. Prima condamnare, pentru o infractiune grava, dateaza tocmai din 1987

Pentru aceeasi infractiune a primit un an si sase luni in anul 1991. De asemenea, in anul 2003, el ar fi suferit o condamnare pentru vatamare corporala grava. Pe cand se afla in Italia, in anul 2010, a fost sanctionat pentru conducere sub influenta alcoolului. Gheorghe Morosan, autorul celor doua crime socante de la Onesti, locuieste in Bogdanesti, judetul Bacau.Gheorghe Morosan era suparat ca a pierdut apartamentul in instanta si a ales sa se razbune pe cei doi muncitori care erau angajati de actualii proprietari.Luni dupa amiaza, barbatul a sechestrat doi muncitori in apartamentul din Onesti. A sunat inainte la 112 si a anuntat faptele sale.Mai multe echipaje de politisti si un negociator s-au deplasat la locul indicat, dar barbatul i-a injunghiat pe cei doi muncitori. Unul a murit in apartament, altul la spital. Politistii au negociat timp de cinci ore cu criminalul. Apelul la 112 a venit la ora 11.45, iar atacurile au avut loc in jurul orei 17.00 Acesta a fost impuscat de politistii care au intrat in apartament si a fost transportat la spital cu rani la picioare.Sotia acestuia a fost retinuta luni seara de politisti pentru complicitate la lipsire de libertate. Politistii au gasit in poseta acesteia coliere similare celor folosite la legarea victimelor.Conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul sefului IGPR, sa se deplaseze "de urgenta" in judetul Bacau, pentru a verifica modul de interventie la incidentul din Onesti.Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a informat luni seara ca, avand in vedere evenimentul tragic din judetul Bacau, "conducerea Politiei Romane a dispus ca o echipa de specialisti, condusa de adjunctul inspectorului general al Politiei Romane, chestor de politie Florentin Bracea, sa se deplaseze de urgenta in judetul Bacau, pentru a verifica modul de interventie la eveniment ".