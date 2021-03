Amenintarea agresorului de la Onesti, cu trei ani inainte de comiterea faptei: "Cu arma de foc voi face si eu dreptate. Nu glumesc!"

Cine este criminalul de la Onesti

Interventie cu intarziere

In 2018, G. M. a publicat pe Facebook o inregistrare video, in care ameninta ca se va razbuna pentru pierderea apartamentului, daca nu i se da curs la plangerile penale numeroase pe care le facuse, scrie Digi 24 El a povestit momentul in care familia lui a fost evacuata in 2010. Barbatul l-a acuzat pe executorul judecatoresc pentru ca a venit cu jandarmii si i-a scos familia din casa fara sa arate nicio hotarare judecatoreasca prin care sa i se fi dat acest drept. In inregistrarea video, G.M. acuza chiar ca unul dintre jandarmi i-ar fi amenintat fiica cu un pistol.Barbatul a sustinut ca a incercat fara succes sa isi recupereze lucrurile din casa si, pentru ca nu a putut face asta, a formulat mai multe plangeri penale atat la procurori civili, cat si la procurori militari . G.M. spune ca nu a fost niciodata chemat la audieri."Nu am reclamat decat unde e hotararea judecatoreasca care a permis evacuarea silita, de ce nu am fost audiat la nicio cercetare penala, de ce nu ni s-a permis sa participam la inventarierea bunurilor din apartament.Familia mea a fost amenintata cu arma de foc. Daca nu se lamureste aceasta situatie, cu arma de foc voi face si eu dreptate. Sa nu va fie de gluma! Nu glumesc.Asta am vrut sa va spun, iar daca vreti, luati masuri. Daca nu, o sa va lamuresc ca o sa luati mai tarziu. Luati masuri urgente ", spune el in inregistrarea de aproximativ 8 minute.Acum, agresorul este in spital, ranit, sotia sa a fost retinuta pentru complicitate la lipsire de libertate, iar sefii din Politie fac o ancheta interna la Onesti, pentru a verifica daca au existat pasi gresiti si in interventia autoritatilor.Autorul celor doua crime socante de la Onesti este un barbat in varsta de 68 de ani, care locuieste in Bogdanesti, judetul Bacau Gheorghe Morosan era suparat ca a pierdut apartamentul in instanta si a ales sa se razbune pe cei doi muncitori care erau angajati de actualii proprietari.Luni dupa amiaza, barbatul a sechestrat doi muncitori in apartamentul din Onesti. A sunat inainte la 112 si a anuntat faptele sale.Timp de cinci ore a durat negocierea la Onesti cu barbatul care ameninta ca ucide doi oameni. Intr-un final, politistii au intervenit in forta si au tras in agresor.Din nefericire, cei doi muncitori au murit in urma loviturilor de cutit aplicate. Luni seara, conducerea Politiei Romane a trimis o echipa de la Bucuresti pentru a investiga modul de actiune al politistilor.