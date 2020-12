Barbatul care a ucis doi soti intr-un parc din Timisoara, condamnat la 31 de ani si 4 luni de inchisoare. Decizia este definitiva

Curtea de Apel Timisoara a redus din pedeapsa perioada petrecuta in arest preventiv, astfel ca Boldea mai are de executat 30 de ani de inchisoare.Ionel Boldea a fost condamnat pentru mai multe infractiuni , printre care omor calificat, tentativa de omor, lovire si alte violente, ultraj, conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a unor substante.Curtea de Apel Timisoara a constatat "incetarea de drept a masurii arestarii preventive luata fata de inculpatul Boldea Ionel si a dedus din pedeapsa aplicata inculpatului durata arestului preventiv", se arata in sentinta Curtii de Apel Timisoara.Magistratii Curtii de Apel Timisoara au decis sa il oblige pe Boldea la plata sumei de 300 de lei reprezentand cheltuielile judiciare fata de stat.Decizia este definitiva.Ionel Boldea a fost condamnat pentru mai multe infractiuni, printre care omor calificat, tentativa de omor, lovire si alte violente, ultraj, conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului sau a unor substante.In dimineata zilei de 3 iulie 2019, doi soti faceau miscare la aparatele de fitness montate intr-un parc din Faget, cand Ionel Boldea i-a atacat. Pe barbat l-a ucis pe loc, iar pe femeie a abandonat-o intr-o balta de sange, iar aceasta a decedat la spital, ulterior.Barbatul s-a urcat mai apoi pe o bicicleta si a mers pana in localitatea Temeresti, unde a incercat sa patrunda cu forta intr-un bar. Inainte de acest moment a atacat alti oameni, aflati intr-un tractor, apoi o batrana ce i-a iesit in cale si pe care a lovit-o cu propriul baston.Boldea a incercat sa se refugieze intr-o locuinta din Temeresti unde i-a cerut gazdei sa-l lase sa foloseasca baia sustinand ca a cazut cu bicicleta. S-a baricadat in baia locuintei, unde politistii l-au inconjurat. A incercat sa scape, a fugit in curtea casei, unde s-a urcat in masina proprietarului si a demarat prin portile inchise, aceasta in timp ce politistii trageau asupra lui focuri de arma . A reusit sa scape, a abandonat autoturismul intr-un sant si a fugit in padurea din apropiere. Cateva ore mai tarziu, noaptea, politistii l-au capturat intr-o alta masina pe care o furase si cu care se indrepta spre satul natal Bichigi.Ionel Boldea a fost atunci arestat preventiv, iar in decembrie 2019 el a fost trimis in judecata, la Tribunalul Timis.In septembrie, Ionel Boldea a fost condamnat de Tribunalul Timis la 31 de ani si 4 luni de inchisoare cu executare, decizia fiind atacata cu apel.