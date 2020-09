Batrana din judetul Vaslui, omorata, transata si aruncata intr-un WC

Potrivit sursei citate, Politia a fost alertata de o familie din Berezeni care a sesizat ca vecinul lor, un barbat de 61 de ani, cunoscut cu afectiuni psihice, ar fi declarat ca si-a ucis o matusa, o femeie de 83 de ani.Localnicii spun ca, dupa ce si-a vandut casa, batrana locuia la rude in sat. Recent, se mutase in locuinta unui ginere, cumnat cu autorul crimei. Barbatul in varsta de 61 de ani nu suporta ideea ca batrana sa stea in casa familiei sale."Statea la o sora de-a ei, a stat si la mine, dupa ce si-a vandut casa. Acum statea la cumnatul meu, aici. Cumnatul meu e cumnat cu cel care a facut fapta asta. Ne-a anuntat si pe noi cineva si am venit repede. Am intrat in casa la el cu sotul si sotul l-a intrebat: << unde a mama? >> . El a zis ca e in WC. S-a dus, a gasit-o acolo. Vecinii au sunat la politie , intre timp. E ceva ce nu ne putem inchipui, nu poii crede asa ceva. Omul asta nu e violent, nu facea rele, muncea cu ziua, isi vedea de treaba lui. Numai ei stiu ce a fost aici, ca erau singuri in momentele alea. Mama soacra a venit aici dupa niste haine, s-or fi certat, nu stiu", a povestit Adriana Lascaie, nora victimei, potrivit adevarul.ro