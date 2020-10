UPDATE Cadavru carbonizat, gasit pe un camp, in Giurgiu. Au fost trimisi criminalisti de la Bucuresti sa ancheteze cazul

Este vorba de o persoana tanara, iar anchetatorii iau in calcul varianta unei crime, potrivit unor surse.Specialistii IGPR au participat si noaptea trecuta la cercetarea la fata locului. In aceasta dimineata, au fost suplimentate efectivele participante la activitati, a transmis IGPR.. Cadavrul carbonizat al femeii se afla pe fragmentele unei valize."La data de 30 octombrie a.c., ora 22.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Nr. 4 Ghimpati au fost sesizati prin SNUAU 112, de catre o persoana, cu privire la faptul ca pe DN 6, intre localitatile Ghimpati si Valea Plopilor este un incediu, iar in urma interventiei, a observat cadavrul unei persoane.La fata locului s-a deplasat o echipa operativa complexa, condusa de catre procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, care a indetificat un cadavru de sex feminin carbonizat in procent de 90%", a transmis Politia, intr-un comunicat de presa.Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Giurgiu in vederea efectuarii autopsiei si stabilirii cauzei decesului.Cercetarile continua in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul. Seful Politiei Romane a trimis la Giurgiu si politisti de la Investigatii Criminale din Bucuresti."Din dispozitia Inspectorului General al Politiei Romane, o echipa de specialisti din cadrul I.G.P.R. (Directia de Investigatii Criminale si Institutul National de Criminalistica) se deplaseaza in judetul Giurgiu, pentru a acorda sprijin de specialitate, in cadrul anchetei", a mai aratat politia.- Stire in curs de actualizare-