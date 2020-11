Cum ajung adolescente premiante sa fie aruncate intr-o valiza pe marginea drumului. Psiholog criminalist: "Cand ai o fata, trebuie s-o ingrijesti ca pe Bliblie"

Chesnoiu: "Cand ai o fata, ingrijesti ca pe o Biblie"

Tanara provenea dintr-o familie din clasa de mijloc si nu parea sa fie lipsita de educatie. Se pare ca mama ei ar fi lucrat la Aeroportul Henry Coanda, iar una dintre bunici ar fi fost educatoare.Diriginta ei spunea ca era o eleva de nivel mediu, care nu dadea de inteles ca va ajunge aici. A spus ca bunica ei se ocupa foarte mult de ea."Urmarea lectii, o verifca, se interesa de evolutia ei la ceilalti profesori", a spus diriginta femeii la Antena 3 Alte doua cazuri care au cutremurat Romania sunt cele ale Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu . Erau eleve si nu aveau o situatie proasta la invatatura.Desi pare ca primele cazuri nu ar avea legatura cu cel al femeii ucise in urma cu doua saptamani , specialistii spun ca, de fapt, ar fi ceva ce le leaga.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu spune ca in Romania am ajuns sa vedem doar efectul, insa pentru a nu mai avea astfel de cazuri, ar trebui sa vedem cauza."Dispar fete non-stop. Sunt rapite, sunt violate, vandute, de multe ori se ajunge la crima . Noi vedem doar efectul. Anchetatorii ii gasesc pe cei care le ucid, prea tarziu insa. Ar trebui sa se fac acursuri de supravietuire, in astfel de cazuri. Iar tu, ca parinte, cand ai o fata, trebuie s-o pazesti ca pe ochii din cap. S-o ingrijesti ca pe o Biblie. Sa ai grija de ea, s-o inveti sa se apere. Altfel ajungem ca adolescente si tinere sa ajunga, din premiante, intr-o valiza, aruncate pe marginea drumului", a spus Liviu Chesnoiu.Psihologul spune cum trebuie sa reactioneze fetele in astfel de cazuri."Daca este luata pe sus sau se incearca rapirea ei de pe strada, trebuie sa strige, dar nu "ajutor,salvati-ma" pentru ca cel mai probabil nu va sari nimeni in ajutor. Trebuie sa se adreseze cuiva.Daca vede pe cineva pe strada, un barbat care pare ca ar putea interveni ar trebui sa-l nominalizeze: "Ajutor, domu'cu ochelari" sau "cu palton verde" sau cu ce este el imbracat, "Ajuta-ma! Omul asta ma rapeste, nu are nicio legatura cu mine, suna la politie ", sau orice. Este posibil ca agresorul sa fie descurajat sau ca persoana nominalizata sa incerce sa salveze victima sau sa sune la politie si sa povesteasca scena cu lux de amananunte", a mai explicat criminalistul."Dupa ce e sechestrata, mai greu poate sa spuna ce se intampla.Si in cazul femeii ucise, probabil ca apropiatii au incercat sa ia legatura cu ea, insa daca era sechestrata nu putea sa spuna, mai ales daca era monitorizata in permanenta", a mai spus Chesnoiu.Alexandra Macesanu, fata de 16 ani rapita in vara anului trecut de pe strada si ucisa ulterior de Gheorghe Dinca, a incercat sa se salveze, sunand la politie.A apelat serviciul de urgenta 112 in ziua de 25 iulie 2019, la ora 11:05, reclamand ca a fost rapita, sechestrata si violata intr-o casa din Caracal.De-a lungul intregii zile, Politia a incercat sa identifice locul in care se afla Alexandra, dar a reusit acest lucru abia in cursul noptii urmatoare si a putut executa un mandat de perchezitie abia a doua zi la orele 6.In urma anchetei preliminare, a fost arestat proprietarul imobilului respectiv, Gheorghe Dinca, acesta recunoscand ca a ucis -o. Tot el a spus anchetatorilor ca a omorat-o si pe Luiza Melencu tanara de 18 ani care locuia cu bunicii dupa ce mama ei plecase in strainatate la munca.In cazul Luizei, bunicul a fost luat in ras de politisti care i-au spus ca este posibil ca fata sa fi fugit de acasa cu vreun iubit.Proasta gestionare a cazului a dus la demisiile Ministrului de Interne, Nicolae Moga , a sefului Politiei Romane, Ioan Buda, a prefectului judetului Olt, Petre Neacsu si a altor oficiali.Pe pagina Politiei Romane, la rubrica copii disparuti sunt 25 de fete date in cautare. Dintre acestea, unele sunt cautate de cativa ani buni.Citeste si: