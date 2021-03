Crima de la Onesti. Dialogul intre politisti si agresor: "Ba, bag cutitul asta in ei! Asculta-ma ce spun eu!"

A amenintat si acum trei ani ca isi va face dreptate

Cine este criminalul de la Onesti

Discutia cu politistii este plina de amenintari cu moartea la adresa celor doi barbati luati ostatici, amenintari care aveau sa fie, din nefericire, puse in practica mai tarziu, scrie Digi 24 Iata fragmente din dialog:Suspect: Eu tot am scris si nu mi-a dat niciun raspuns. Hotararea judecatoreasca nu mi-a dat-o nimeni.Politist: E la politie...Suspect: Nu este, va duceti si faceti rost de ea!Politist: Eu zic mai bine sa va linistiti!Suspect: Nu ma linistesc deloc! Asculta-ma ce spun eu! De nu ii vezi morti aici... Ba, bag cutitul asta in ei! Asculta-ma ce spun eu!...Suspect: Ba, nu ma calmez deloc! Eu de 10 ani de zile tot sunt calm. De 10 ani tot tac, la banditii din militie si la banditii din justitie ...Politist: Va rog sa va abtineti!Suspect: Nu ma abtin deloc! Niste banditi si hoti ! Bai, impreuna cu comandantul vostru este un bandit si cel de la Bacau alt bandit, un hot si un nenorocit....Suspect: Asculta-ma ce spun: du-te si vezi-ti de treaba ta! Ba, ba, du-te si vezi-ti de treaba ta! Bai, du-te! Nu stau de vorba decat in fata hotararii judecatoresti! Altfel nu stau de vorba! Atat, daca intelegi bine romaneste... in baza hotararii judecatoresti, atat! Nu stau cu nimeni de vorba, eu nu stau cu nimeni de vorba!...Suspect: Nu, e foarte bine. Lasa, cel putin, sa vada si in Romania cum se omoara... In 2018, G. M. a publicat pe Facebook o inregistrare video, in care ameninta ca se va razbuna pentru pierderea apartamentului , daca nu i se da curs la plangerile penale numeroase pe care le facuse.El a povestit momentul in care familia lui a fost evacuata in 2010. Barbatul l-a acuzat pe executorul judecatoresc pentru ca a venit cu jandarmii si i-a scos familia din casa fara sa arate nicio hotarare judecatoreasca prin care sa i se fi dat acest drept. In inregistrarea video, G.M. acuza chiar ca unul dintre jandarmi i-ar fi amenintat fiica cu un pistol.Barbatul a sustinut ca a incercat fara succes sa isi recupereze lucrurile din casa si, pentru ca nu a putut face asta, a formulat mai multe plangeri penale atat la procurori civili, cat si la procurori militari . G.M. spune ca nu a fost niciodata chemat la audieri.Autorul celor doua crime socante de la Onesti este un barbat in varsta de 68 de ani, care locuieste in Bogdanesti, judetul Bacau. Gheorghe Morosan era suparat ca a pierdut apartamentul in instanta si a ales sa se razbune pe cei doi muncitori care erau angajati de actualii proprietari.Luni dupa amiaza, barbatul a sechestrat doi muncitori in apartamentul din Onesti. A sunat inainte la 112 si a anuntat faptele sale.