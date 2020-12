Cine este doctorita ucisa in Germania de fostul partener de viata. Va fi inmormantata in comuna natala din Romania

Cine este doctorita ucisa in Germania

Cine este iubitul gelos care a ucis -o

Tanara va fi inmormantata in Romania. Trupul neinsufletit va fi adus in comuna natala din judetul Prahova.Elena Silvia K.(35 de ani) a fost injunghiata luni, 7 decembrie, de catre fostul sau iubit, un barbat din Bucuresti. Cei doi au avut o relatie de scurta durata si foarte tensionata, conform Adevarul.ro Se pare ca tanara ar fi fost sunata insistent in cursul zilei de duminica de catre fostul sau partener care refuza sa accepte despartirea. I-ar fi cerut o ultima intalnire, dar barbatul a fost refuzat. Furios, a urmarit-o, a asteptat sa intre in curtea casei unde a injunghiat-o in gat.Elena Silvia K. este din Prahova. A crescut in satul Livadea, comuna Varbilau, alaturi de matusile sale. A urmat cursurile Colegiului National "Mihai Viteazul" din Ploiesti, apoi s-a indreptat catre Sibiu, in dorinta de a-si urma visul, acela de a deveni medic.In 2003 a devenit studenta la Medicina, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu unde s-a si mutat pentru o perioada. Aici l-a intalnit pe cel care avea sa-i devina sot, tot medic (stomatolog).Ambii au plecat in Germania, insa lucrurile nu au mers bine intre ei si au divortat, in urma cu doi ani.Dupa divort, Elena a cunoscut un roman, cu care a avut o relatie scurta, de cateva luni. Rudele femeii stiau doar ca acesta este din Bucuresti.Barbatul a fost deja arestat de autoritatile germane ca principal suspect al crimei.Impreuna cu Elena, in Germania, se afla si baietelul ei de doar doi ani, dar si o ruda apropiata care ajunsese acolo pentru o interventie chirurgicala. Ambele femei, impreuna cu copilul, ar fi trebuit sa revina in Romania de Sarbatori.Citeste si: