Cine este Vasile Oprisan, seful Politiei din judetul Bacau, unde s-a produs o dubla crima. Scandalul de amploare nationala in care a fost implicat

In spatiul public au aparut informatii conform carora interventia autoritatilor locale a venit prea tarziu pentru a salva vietile muncitorilor sechestrati in apartamentul pe care-l renovau A inceput o ancheta interna, iar echipa din Capitala transmite ca cei vinovati vor plati."Suntem determinati sa clarificam toate aspectele. La finalizarea verificarilor vom intocmi un raport, cei vinovati de acesta tragedie vor raspunde legal", a transmis adjunctul Politiei Romane.Inspectoratul de Politie Bacau este, din 2009, sub comanda inspectorului Vasile Oprisan. Inainte de a fi seful institutiei, acesta a fost adjunctul inspectorului general (2003-2009), timp in care s-a ocupat de coordonarea activitatilor institutiei pe domeniile ordine publica, rutier, analiza si prevenirea criminalitatii, interventii rapide.Oprisan lucreaza in inspectoratul din Bacau de zeci de ani.In perioada 1998-2003 a fost sef Servicu Arme din cadrul institutiei, dupa ce, timp de cateva luni, a fost ofiter de executie.Care sunt atributiile lui Vasile Oprisan, conform fisei postului La rubrica "Sarcini si indatoriri" de pe siteul IPJ Bacau, aflam ca seful inspectoratului raspunde de intreaga activitate a inspectoratului de politie judetean, de incadrarea acesteia in prevederile legale si dispozitiile esaloanelor superioare si are drept de control al activitatii si a modului de indeplinire a atributiilor functionale pentru intreg personalul din cadrul inspectoratului de politie judetean.De asemenea, coordoneaza activitatea pentru elaborarea/reactualizarea Planului unic de ordine si siguranta publica pe care il sustine in vederea aprobarii la Institutia Prefectului.Mai organizeaza si coordoneaza activitatile de cooperare interinstitutionala pentru asigurarea, mentinerea si restabilirea ordinii publice pe raza judetului.De asemenea, aproba planul de cooperare incheiat la nivel judetean intre politie si jandarmerie pentru misiuni de mentinere a ordinii publice.Din declaratia de avere postata pe site-ul institutiei pe care o conduce, aflam ca Vasile Oprisan detine doua terenuri in localitatea Saucesti, un autoturism Toyota din 2009 si un apartament de aproape 52 de metri patrati.Despre salariul sau nu aflam prea multe, fiind publicat doar cel al sotiei, economist la E-On Gaz din Bacau.In anul 2009, Vasile Oprisan, seful IPJ, a spus ca femeile batute de sotii lor nu ar trebui sa apeleze la politisti in miez de noapte si ca ar trebui sa astepte pana dimineata cu reclamatiile, potrivit Digi 24 Ioan Buda, seful IGPR de atunci, a trimis corpul de control la Bacau, insa ancheta a ramas fara rezultate.Ulterior, Oprisan si-a cerut scuze public pentru afirmatiile facute.Orasul Onesti a fost zguduit luni, 1 martie de un eveniment cumplit. Un barbat care pierduse in instanta un apartament, in urma cu 10 ani, a mers la aceasta locuinta si i-a sechestrat pe muncitorii care venisera sa faca renovari.A sunat apoi la 112 si a spus ca vrea casa inapoi, altfel o sa-i ucida pe oameni.Au fost mobilizate forte de politie, inclusiv mascati de la Serviciul de Actiuni Speciale si a fost chemat si un negiator, insa vietile celor doi ostatici nu au putut fi salvat e.In prezent se fac cercetari in rem pentru omor , insa autorul nu a putut fi audiat, acesta fiind ranit in timpul interventiei.