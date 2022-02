Cioaca, trimis in judecata. Procurorii: A transat-o pe Elodia in cada

Cristian Cioaca a fost trimis in judecata, miercuri, pentru omor calificat si profanare de morminte in dosarul privind moartea sotiei sale Elodia Ghinescu. Procurorii au precizat ca politistul si-a transat sotia pentru a putea scapa mai repede de cadavru.

"In noaptea de 29/30 august 2007, pe fondul unor relatii conflictuale preexistente legate de un iminent divort generat de presupusele relatii extraconjugale ale sotilor, in timp ce se aflau in dormitorul matrimonial, discutiile au degenerat, context in care inculpatul Cioaca Constantin Cristian i-a aplicat sotiei sale, victima Ghinescu Elodia, multiple lovituri, soldate cu decesul acesteia", au anuntat procurorii printr-un comunicat de presa.

Dupa moartea Elodiei, Cioaca a transportat cadavrul in baie, unde l-a ciopartit cu scopul de a facilita ascunderea sa, dupa cum spun autoritatile.

"Folosind o geanta de voiaj de dimensiuni mari, pe care victima o cumparase in timpul vacantei in Dubai, precum si perdeaua de dus din baia aferenta dormitorului (aceasta din urma fiind menita a impiedica eventualele scurgeri de sange), inculpatul Cioaca Constantin Cristian a transportat fragmentele de cadavru in portbagajul autoturismului si le-a ascuns intr-un loc necunoscut", se mai arata in documentul citat.

Procurorii au mai anuntat ca au constatat si lipsa unor obiecte din casa: un cutit cu lungimea de 25-30 cm, doua prosoape, geanta de voiaj si perdeaua de dus.

Acestia au tinut sa precizeze ca in noaptea crimei in apartament se afla si copilul minor al celor doi, dar si ca Cioaca a incercat sa isi acopere urmele zugravind casa.

In zilele ce au urmat, Cioaca i-a manipulat pe cei din anturaj, prezentand tuturor celor cu care intra in contact dovezile gasite la acea data de un martor pe calculatorul familiei Cioaca-Ghinescu, referitoare la relatia extraconjugala a Elodiei si vacanta pe care si-a petrecut-o impreuna cu o alta persoana in Dubai.

"Scopul acestui demers era asigurarea unui curent de opinie nefavorabil victimei, care ar fi justificat ipoteza unei plecari voluntare de la domiciliu si deturnarea atentiei de la aspectul esential, respectiv varianta uciderii acesteia de catre inculpat", mai spun procurorii.

Abia pe 5 septembrie a anuntat politistul disparitia sotiei sale. De atunci, autoritatile au incercat sa gaseasca dovezi pentru a demonstra legatura politistului cu disparitia Elodiei Ghinescu.

Dupa ce procurorii au anuntat trimiterea in judecata a lui Cristian Cioaca, avocata familiei Elodiei Ghinescu,Crina Radu, a anuntat ca vor cere in instanta despagubiri in valoare de cinci milioane de euro.

A.G.

