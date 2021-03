VIDEO A fost prins autorul crimei de pe Aleea Diham din Capitala, la mai bine de doi ani dupa comiterea faptei

Barbatul a fost gasit in Marea Britanie.Pe 3 decembrie 2018, Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei a fost sesizat cu privire la faptul ca intr-o locuinta din Sectorul 2, a fost descoperit un barbat decedat ce prezenta mai multe plagi, posibil produse cu un cutit."Pe 3 decembrie, a fost efectuata cercetarea la fata locului de catre procurori criminalisti din cadrul PTB si ofiteri din cadrul Serviciului Omoruri, context in care a fost dispusa si efectuarea unei autopsii medico-legale de catre INML.Ulterior, au fost audiate numeroase persoane in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs agresiunea. De asemenea, au fost vizionate imagini surprinse de camerele de supraveghere video din zona locuintei victimei, precum si din zonele frecventate de aceasta in zilele anterioara, a transmis la acea data Politia Capitalei.Anchetatorii au transmis ca, in urma analizarii imaginilor, a rezultat ca principalul suspect este un barbat in varsta de aproximativ 18-25 de ani, care apare in imagini in compania victimei, in perioada critica.