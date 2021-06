Crima socanta la Satu Mare: doi batrani au fost omorati in propria casa. Un suspect a fost retinut de politie

Potrivit IPJ Satu Mare, vineri, 18 iunie, Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare a fost sesizat prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca in localitatea Tarsolt au fost gasite, in locuinta unde domiciliau, 2 persoane decedate. Este vorba despre un barbat de 88 de ani si sotia acestuia, de 76 de ani.La fata locului s-a deplasat o echipa formata din procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, medic legist, politisti criminalisti si politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, care au constatat faptul ca aspectele semnalate se confirma.In urma activitatilor desfasurate, persoana banuita de omor a fost identificata.Procurorul de caz a emis mandat de retinere pentru 24 de ore.Barbatul, de 42 de ani, din Tarsolt, urmeaza a fi prezentat judecatorului de drepturi si libertati in vederea propunerii unei masuri preventive.Se efectueaza verificari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat.