Sfarsitul cumplit al unei romance care traia in Serbia. Trupul femeii a fost descoperit intr-o groapa acoperita cu dale din beton

Mioara Haiduc, originara din Olt, locuia de aproape 20 de ani in Pancevo, orasul de resedinta al districtului Banatul de Sud din Voivodina - Serbia. Femeia avea acolo o mica afacere, vindea vechituri la o taraba din piata. Strangea bani pentru a-si renova casa din comuna natala unde intentiona sa se retraga atunci cand ar fi iesit la pensie.Ultima data a fost vazuta in urma cu cateva zile, cand le-a spus apropiatilor ca merge acasa la contabila sa.Mioara se pare ca avea suspiciuni cu privire la modul in care angajata ei ii gestiona banii. Observase ca din cont ii dispareau diverse sume de bani. Acesta a fost motivul vizitei acasa la contabila, la serviciile careia ar fi intentionat sa renunte.Colegii din piata au fost cei care au reclamat la politie disparitia femeii care nu mai daduse niciun semn de doua zile. Trupul romancei a fost descoperit ingropat in curtea casei unde locuia contabila si fiul acesteia.Groapa in care a fost ascuns cadavrul a fost acoperit cu dale din beton peste care a fost pus un strat de pamant si flori.Contabila si fiul ei sunt acum principalii suspecti ai omorului . Cei doi se pare ca sunt banuiti de autoritatile sarbe de mai multe infractiuni victime fiind tot clienti nemultumiti.Trupul romancei a fost repatriat in tara.