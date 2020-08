Crima socanta intr-un sat din Apuseni. Un barbat suparat ca fratele sau nu ii mai da bani de bautura i-a taiat capul cu un topor

Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a dispus, vineri 21 august 2020, punerea in miscare a actiunii penale impotriva acestuia pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului. "In fapt, s-a retinut ca, in data de 20 august 2020, in jurul orelor 14,00, in timp ce se aflau in locuinta comuna din satul Poienile Mogos, comuna Mogos, jud. Alba, pe fondul unor discutii in contradictoriu, inculpatul s-a inarmat cu un topor si a lovit-o pe victima, fratele sau in varsta de 71 de ani, in zona gatului, in mod repetat, cauzandu-i acesteia leziuni traumatice incompatibile cu viata", se precizeaza intr-un comunicat de presa al Parchetului.Surse judiciare sustin ca, practic, agresorul i-ar fi taiat capul fratelui sau. Scandalul a izbucnit de la refuzul victimei de a-i da bani fratelui sau pentru a-si cumpara alcool Barbatul de 65 de ani va fi prezentat unui judecator de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Alba pentru emiterea unui mandat de arestare preventiva pe o durata de 30 de zile. Investigatiile au fost efectuate cu sprijinul lucratorilor de politie din cadrul I.P.J. Alba - Serviciul Investigatii Criminale si Serviciul Criminalistic, Politia Orasului Abrud si Postul de Politie Mogos.