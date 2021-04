Si-a ucis iubita din motive de "onoare". Ce despagubiri va trebui sa plateasca un criminal din Prahova care a fost "facut de ras"

Se daduse "fata cuminte", in timp ce ea era avea deja un copil dintr-o relatie anterioara, era insarcinata cu altul si avea cu sapte ani mai mult decat ii spusese iubitului oficial.Criminalul va trebui sa plateasca acum cate 50.000 de euro pentru parintii si copilul femeii ucise. Instanta a decis, de asemenea, sa puna sub sechestru toate bunurile barbatului pentru a se asigura ca oamenii isi vor primi banii. Crima s-a petrecut in seara zilei de 29 septembrie, in jurul orelor 21.00. Cristian si iubita sa s-au certat, pentru ca barbatul tocmai ce aflase ca femeia pe care dorea sa o ia in casatorie are un trecut "glorios", in plus era mult mai in varsta decat ii spusese. Avea un copil dintr-o relatie anterioara si era din nou insarcinata, dar cu alt barbat. Cearta dintre cei doi a degenerat, Cristian si-a lovit iubita cu pumnul, apoi a sugrumat-o. Cand a vazut ca a cazut inerta, a aruncat-o intr-o prapastie de la marginea comunei Cosminele.Disparitia femeii nu a ingrijorat familia. Ea locuia de ceva vreme singura in Ploiesti, in chirie. Patronul firmei unde era angajata a fost cel care a alertat politia, mai ales ca stia ca femeia are o relatie tensionata cu noul sau iubit.Audiat de politisti, barbatul a recunoscut fapta si a condus echipa de criminalisti in locul unde aruncase cadavrul femeii. Politistii au gasit in prapastie doar cateva fragmente din corp, cadavrul fiind devorat de animalele salbatice.Victima, Florentina Madalina Nitoc era din satul Bustenari, comuna Telega, dar nu mai locuia impreuna cu familia din decembrie 2019. Inchiriase o camera la Ploiesti pentru ca isi gasise un loc de munca la o firma de curatatorie si incerca sa-si refaca viata.Divortase dupa 14 ani de casatorie de un barbat cu care avea un copil si spera ca, alaturi de Cristian, noul sau iubit, isi poate reface viata. Relatia dintre cei doi a fost una tensionata, iar colegele de munca au declarat politistilor ca de multe ori venea abatuta la serviciu si povestea ca este batuta frecvent, motiv pentru care intentiona sa se desparta de iubitul sau.