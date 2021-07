Criminalul violator de la Corbu are o "sosie" care a incasat toate injuraturile pe Facebook: "Am acelasi nume cu psihopatul ala"

Barbatul a macelarit cu o maceta un barbat dupa ce i-a violat fiica. Tanarul, dependent de droguri , a intrat in casa vecinilor sai in speranta ca va gasi suficienti bani pentru a-si potoli pentru o perioada dependenta.Disperat ca prada a fost prea mica, tanarul s-a razbunat, a violat o tanara de 20 de ani dupa care i-a ucis tatal, care sarise sa-si apere fata. Denis Mustafa a fost prins de catre politistii constanteni, iar sambata, 3 iulie, Tribunalul Constanta a dispus arestarea criminalului violator pentru 30 de zile.De indata ce s-a aflat numele bestiei de la Corbu, internautii au inceput sa-i caute profilul pe retelele de socializare, scopul fiind unul singur, sa-l denigreze. Au gresit insa destinatarul injuriilor.In locul criminalului, injuraturile au fost primite de catre un alt tanar constantean, care are acelasi nume, varsta apropiata si trasaturi fizice asemanatoare ce cele ale barbatului care a ucis si violat la Corbu.Tanarul nevinovat a postat pe pagina sa de Facebook o rugaminte adresata internautilor prin care cerea celor care il acuzau pe nedrept sa se opreasca, pentru ca nu el este autorul oribilelor fapte, singura lui vina fiind aceea ca poarta acelasi nume ca si criminalul."M-ati disperat cu mesajele cu crima de la Corbu, ba dobitocilor, in viata mea nu as face asa ceva, sunt un baiat cu scoala si cei 7 ani de acasa, dar in primul rand cu capul pe umeri, nu am nici o vina ca am acelasi nume cu psihopatul ala, va rog sa va informati inainte sa ma injurati! Multumesc!", a scris Denis cel nevinovat pe pagina sa de Facebook.Prietenii sai virtuali au incercat sa-l potoleasca pe tanar spunand ca cei care il cunosc stiu ca la mijloc este o confuzie nefericita.Crima s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, cand Denis Mustafa a intrat in casa vecinilor sai cu gandul sa fure bani pentru droguri. Nu a gasit suma la care se astepta, asa ca a decis sa se razbune. A violat o tanara de 20 de ani si ulterior i-a ucis tatal, pe care l-a macelarit pur si simplu cu o maceta.Dupa comiterea faptei, Denis a fugit si s-a refugiat chiar la el acasa, acolo unde a si fost prins de catre politistii constanteni.