Criminalul din Onesti in stare grava. Medicii l-au operat din nou dupa ce, in prima interventie, au extras din el noua gloante

Dupa prima operatie, Gheorghe Morosan a fost constient, a putut sa vorbeasca cu medicii, dar la putin timp a facut febra din cauza unor complicatii postoperatorii. Gloantele nu i-au afectat organele vitale, au precizat medicii care l-au operat pentru prima data, dar riscul de infectie este unul foarte mare.Dupa comiterea celor doua crime, Morosan nu a fost audiat de politisti . Acesta a fost ranit grav in timpul interventiei trupelor speciale, impuscat in abdomen, si a fost transportat la Spitalul din Onesti.Cat timp se afla in spital, criminalul este pazit de patru politisti, conform procedurolor, chiar daca starea de sanatate nu-i permite sa coboare din pat. Doi dintre politisti au stat in permanenta in sala de la ATI, iar colegii lor, in fata usii salonului.Gheorghe Morosan, in varsta de 68 de ani, a ucis doi muncitori care faceau lucrari intr-un apartament din Onesti . Criminalul era suparat pentru ca pierduse acel apartament in urma unei executari silite. Criminalul i-a injunghiat pe cei doi barbati nevinovati, in timp ce politistii se chinuiau sa sparga usa.