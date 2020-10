Criminalii care au ucis copii. Ce au in comun Gheorghe Dinca, Johannes Visscher si Robert Ciobanu

Cine este Gheorghe Dinca, ucigasul Alexandrei Macesanu si al Luizei Melencu

"Cazul Larisa" - Copila de 8 ani ucisa si aruncata la gunoi

Grigore Uruc, taranul incult care ucidea copii de Anul Nou

Numai anul trecut, cateva crime oribile au ingrozit o tara intreaga. Gheorghe Dinca, un barbat de 66 de ani, este acuzat ca a ucis doua tinere. Johannes Visscher, olandezul venit in Romania pentru turism sexual a ucis o fata de 8 ani. Iar cazurile aduc in memoria publica si cazul Larisei Chelaru, fetita ucisa si aruncata la gunoi.In vara anului trecut, disparitia unei copile de 15 ani a rascolit politia si procuratura din Romania. O fetita de 15 ani a fost ucisa si arsa intr-un cazan de un barbat de 66 de ani, la cateva ore dupa ce implora, la telefon, un operator de la 112, sa trimita politia sa o salveze.Pe data de 24 iulie 2019, Alexandra Macesanu a fost luata la "ocazie" de Gheorghe Dinca, care, ulterior a sechestrat-o la domiciliul sau din Caracal. Desi fata a alertat autoritatile si a spus ca a fost rapita, violata si amenintata cu moartea, politistii si procurorii au ajuns mult prea tarziu.Alexandra Macesanu era eleva Liceului Teoretic Mihai Viteazu din Caracal si se nascuse la 15 septembrie 2003 in comuna Dobrosloveni, judetul Olt.Insa nu a fost singura victima a batranului. Dinca a recunoscut ca a ucis o alta adolescenta, Luiza Melencu, disparuta si ea de acasa in primavara anului 2019. Bunicul fetei a povestit ca politistii i-ar fi spus ca aceasta ar fi fugit cu vreun baiat si l-au luat in ras. Mai mult, batranul primise mesaj pe telefon ca fata ar fi plecat in strainatate si ca este bine.Din pacate era moarta.Gheorghe Dinca a fost arestat preventiv pe 27 iulie, iar de atunci mandatul de arestare preventiva i-a fost prelungit de mai multe ori.Desi initial a recunoscut ca le-a ucis pe fete si chiar a dat detalii despre cum a comis crimele, pe 24 septembrie 2020, cand a ajuns in fata magistratilor Curtii de Apel, a inceput sa planga in fata parintilor fetelor si a spus ca de fapt nu le-a omorat.La numai cateva saptamani dupa scandalul de la Caracal, Romania avea sa intre din nou in stare de soc. O fetita de numai 11 ani din comuna damboviteana Gura Sutii, disparuse fara urma in drum spre casa. Se intorcea de la scoala. A fost ademenita de un barbat care a rapit-o, a violat-o apoi a ucis-o. A fost gasita de anchetatori intr-un tufis, in afara localitatii, cu urme de violenta pe corp.In urma anchetei s-a descoperit ca ucigasul este un olandez.Johannes Visscher (47 de ani) avea o slabiciune pentru minori, iar Politia Romana a confirmat ca agresorul a fost de mai multe ori in Romania.Agresorul a rapit-o in data de 20 septembrie 2019 pe fata. Desi era suspect, acesta a reusit sa iasa din tara. Anchetatorii au dat de el pe Facebook , insa, ulterior acesta si-a inchis contul. Nu a mai putut fi anchetat pentru ca s-a sinucis, intrand cu masina intr-un camion.Se crede ca olandezul a vizitat Romania in total de 4 ori, iar achetatorii romani cerceteaza ipoteza potrivit careia olandezul ar ar avea complici in tara.Olandezul pedofil a fost filmat si in 2016, pe o strada din Iasi. In aceeasi perioada, intr-o comuna de langa Iasi, o fetita de 8 ani a fost agresata sexual intr-o masina. Mama fetitei agresate spune ca fiica ei l-a recunoscut in poze pe olandezul Johannes Visscher.Robert Ciobanu este barbatul care in urma cu aproximativ 15 ani a rapit, violat si ucis o fata de 8 ani din Iasi. Era Larisa Chelaru, vecina sa. A fost eliberat, in 2015, printr-o conjunctura legislativa favorabila.Totul s-a intamplat pe 18 octombrie 2005, insa trupul fetei a fost descoperit abia dupa doua luni.Cazul Larisei Chelaru a schimbat legislatia din Romania privind cautarile copiilor dati disparuti dar a si "decapitat", la momentul respectiv, conducerea Politiei Iasi din cauza cercetarilor defectuoase efectuate.Robert Ciobanu a fost in cercul de suspecti de la inceput insa a negat orice implicare in caz si a fost lasat in pace de politisti. El a recunoscut abia dupa ce a fost pus in fata probelor indubitabile stanse de anchetatori, adica abia dupa aproximativ trei saptamani de la crima . In acel interval, dupa ce politistii i-au dat numele "pe surse" jurnalistilor, un taximetrist nevinovat s-a sinucis in timp ce era internat la Spitalul de Psihiatrie Socola.Era doar prima victima colaterala a cazului intitulat generic "Larisa". In timpul procesului lui Robert Ciobanu, tatal Larisei, Constantin, s-a sinucis dupa ce a crezut ca ucigasul fiicei sale va scapa cu o pedeapsa injumatatita intrucat era minor. De fapt, pana la urma asa s-a intamplat. Ciobanu a iesit din puscarie dupa ce a executat jumatate din pedeapsa, conform Adevarul Robert Ciobanu a fost condamnat, in 2006, la 20 de ani de inchisoare si incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta din Iasi, fiind eliberat in 2014, dupa schimbarea Codului Penal si intrarea in vigoare a reglementarilor care spun ca un minor (la momentul comiterei faptei), nu poate primi o pedeapsa mai mare de 15 de ani de detentie intr-un centru de reeducare.Astfel, in 2014, pedeapsa de 20 de ani primita de Robert Ciobanu a fost schimbata, criminalul primind 15 ani de inchisoare de detentie intr-un centru pentru minori. La scurt timp dupa comutarea pedepsei, Robert este eliberat conditionat, deoarece nu a avut abateri in penitenciar Si mama a avut ganduri sa se sinucida, insa a ramas langa fiul ei.Un caz deosebit este si cel al taranului analfabet, Grigore Uruc, si al dosarului "Cerasela", numele primei sale victime Nu putini au fost cei care, la sfarsitul anilor '80 vorbeau de aparitia unui nou Ion Ramaru, iar neputinta autoritatilor il determina chiar pe Nicolae Ceausescu sa ia o pozitie transanta vizavi de actiunile indreptate impotriva criminalului care actiona in orasul Buzau.Prima victima, Cerasela Diminet, un copil al strazii de numai 14 ani, fusese descoperita in interiorul unei centrale termice, la 2 ianuarie 1985.Cadavrul micutei fusese strapuns de numeroase lovituri de cutit desi moartea, asa cum au concluzionat medicii legisti, survenise chiar de la prima lovitura.Aceiasi medici afirmau ca omorul avusese loc chiar in noaptea de Anul Nou. Criminalul parea insa de negasit, autoritatile vremii clasand dorsarul A.N. (autor necunoscut), si asta in ciuda unui efort intens depus de oamenii legii. Un an mai tarziu, tot in noaptea de Anul Nou, un al copil al strazii, un baietel in varsta de 13 ani, a fost descoperit in apropierea Scolii Generale nr. 4, potrivit Digi 24 Chiar daca trupul acestuia fusese ulterior sfasiat de cainii vagabonzi, medicii au putut identifica urmele lasate de arma crimei. Era vorba de acelasi autor. In Buzau umbla in libertatea un criminal care ucidea doar din placere.Era anul 1987, atunci cand ceea ce oamenii legii asteptau cu groaza s-a intamplat. O a treia victima, Cosmin Gruiu, un copil fara adapost in varsta de 14 ani, fusese strapuns de nu mai putin de 24 de ori cu un cutit. Si totusi, criminalul parea sa fi intrat in pamant.Era momentul in care oamenii legii isi dadeau seama ca ucigasul venea in Buzau doar pentru a ucide si asta se intampla doar o data pe an.Anul nou 1988 a insemnat insa sfarsitul terorii. Avand sub observatie toate locatiile prin care criminalul ar fi putut patrunde in oras, autoritatile il identificau pe autorul abominabilelor crime.Era Grigore Uruc, un taran analfabet din comuna Tintasi de Buzau. Din pacate, in momentul arestarii, ucigasul apucase sa ia viata celei de a patra victime, o fetita in varsta de 13 ani. Judecat rapid, acesta era condamnat la moarte si executat la 11 iunie 1988. Era penultima condamnare la moarte din timpul regimului comunist.Citeste si: