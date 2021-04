Unul dintre cei mai sadici criminali romani se considera reabilitat si cere eliberarea. Barbatul a ucis o eleva de 17 ani si i-a transat cadavrul

Cea mai recenta actiune a condamnatului solutionata de instante a fost respinsa initial, in februarie, de Judecatoria Deva si apoi, in apel, in 30 martie, de Tribunalul Hunedoara, scrie Adevarul Magistratii au mentinut decizia Comisiei pentru liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Deva pentru reiterarea cererii de liberare conditionata, respectiv data de 7 februarie 2022, insa Enea nu a fost multumit de solutie si a contestat-o din nou, intr-un alt proces "Condamnatul a solicitat reducerea termenului de amanare de 1 an aratand ca a avut un comportament exemplar pe durata executarii pedepsei; are cetatenie americana, se intretine singur prin munca si are asigurate mijloacele de existenta", se arata in dosar.Aurel Enea a fost arestat in 27 decembrie 2007 si a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru uciderea Alexandrei David, o adolescenta de 17 ani, din Petrosani.In 14 decembrie 2007, bucati din cadavrul tinerei, date disparuta de familie la inceputul lunii decembrie, au fost descoperite pe malul raului Mures.Aurel Enea nu a recunoscut niciodata crima , insa probele l-au indicat drept autor, iar in final, instanta l-a condamnat la 20 de ani de inchisoare."Victima a fost omorata in orasul Petrosani, prin strangulare, premeditat de inculpatul Enea, cadavrul fiind sectionat, iar bucati din acesta aruncate pe malul raului. Victima a fost atrasa de inculpat la locuinta sa, conform planului descris in documentul petroplan.txt, unde probabil, dintr-un motiv de natura sexuala, inculpatul a strangulat-o si apoi a sectionat cadavrul, cu doua cutite pe care s-au gasit profilele ADN ale victimei precum si un fierastrau care nu a fost gasit, si apoi a abandonat resturile cadaverice in diferite locatii, conform aceluiasi plan din laptop, cu posibilitatea ca dupa depesare resturile umane sa fi fost congelate o perioada", se arata in dosar.Enea plecase in 1991 in SUA, iar in 2007 s-a intors in Romania si s-a stabilit in Petrosani, unde si-a cumparat apartament pe numele fratelui sau.Enea, care lucra ca programator la o universitate din SUA, a mai fost cercetat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii de autoritatile americane pentru sodomie si viol, dispunandu-se neinceperea urmaririi penale pentru lipsa de probe.