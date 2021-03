Criminalul de la Onesti, transferat la sectia de chirurgie. Ce se intampla cu el

Potrivit acesteia, Morosan este cooperant cu personalul medical si ramane sub monitorizare, intrucat nu se poate ridica singur in picioare."Pacientul este internat in continuare la unitatea noastra, este transferat pe Sectia Chirurgie, este cooperant cu cadrele medicale, se poate alimenta si cu mancare gatita. Ramane sub monitorizare intrucat nu se poate ridica singur in picioare", a precizat Mirela Romanet. Procurorii din Bacau au dispus inceperea urmarii penale a barbatului care a sechestrat si ucis doi muncitori. Oamenii legii cer arestarea preventiva a barbatului, dupa ce au stabilit, in urma anchetei, ca suspectul a plecat de acasa cu intentia de a se razbuna pe victime Acesta a avut asupra sa un cutit cu lama de 27 de centimetri, spray paralizant si 10 coliere autoblocante. Barbatul a inceput sa loveasca victimele dupa ce unul dintre muncitori l-a lovit cu piciorul.