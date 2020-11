Ce sanse sunt ca asasinatul cumplit de la Giurgiu sa ajunga un banal numar statistic. Sute de criminali umbla liberi in Romania

Liviu Chesnoiu: "Pana la finalul saptamanii vom avea un suspect"

Cine este ucigasul Mihaelei Mircea

Crima din Giurgiu - ce stim pana in prezent

In Romania, in 2019, conform unui raport al Ministerului Public, erau inregistrate aproape 700 de cazuri de omor cu autori necunoscuti (AN). Multe sunt din anii trecuti, insa zeci de cazuri se adauga anual statisticii.Specialistii sustin ca acest caz nu va fi unul cu AN.Procurorii au audiat deja mai multe persoane din cercurile apropiate sau tangentiale ale victimei, dar pe niciuna in calitate de suspect.Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu spune ca sigur anchetatorii au toate datele problemei si "pana la finalul saptamanii vom avea suspectul principal"."Nu exista crima perfecta. Sunt sigur ca pana la finalul saptamanii criminalul va fi dovedit stiintific. Norocul nostru au fost cei care au sarit repede sa stinga incendiul. Astfel criminalistii au putut sa gaseasca amprenta victimei si sa aiba un fir. Plus ca ei nu aveau cum sa calce pe urmele criminalului", a spus Chesnoiu.Psihologul criminalist spune ca este vorba despre o persoana cu "probleme". "Niciun om sanatos la cap nu ar fi ucis o femeie in halul asta. Cel mai probabil tanara a fost rapita, sechestrata, violata, batuta, apoi ucisa. Insa nu vorbim despre un criminal in serie. Cred ca si lui ii este groaza acum de ce a facut.Insa avand in vedere ca este un "", este posibil sa nu recunoasca fapta. Cei care actioneaza singuri nu "se sparg" asa usor. Insa cand va fi pus in fata probelor, este posibil sa cedeze. Este clar ca cercul in care se invartea victima erau tot felul de persoane care aveau tot felul de probleme, inclusiv cu drogurile", a explicat Chesnoiu.Expertul mai spune ca trebuie vazut si cine a cumparat un astfel de geamantan, in care a putut sa incapa o femeie ucisa. "O femeie isi cumpara o valiza mai mica, nu un geamantan atat de mare, chiar daca are nevoie sa care o multime de lucruri".Totul s-a intamplat pe 30 octombrie, cu o zi inainte de Halloween. Un sofer de tir a vazut ca pe un camp, dupa niste tufisiuri din apropierea DN6 care leaga localitatile Ghimpati de Valea Plopilor, arde ceva. A sunat la 112 si s-a dus sa vada despre ce este vorba. Atunci a descoperit ca, intr-un geamantan mov, mocnea un corp uman.Imediat s-a dat alarma, iar seful politiei a trimis criminalisti de la Bucuresti, pentru a rezolva cazul. Au facut un portret robot si au dat publicitatii cateva semnalmente.A fost realizat un portret robot , iar politisti si procurori au cautat peste tot, inclusiv prin Bucuresti.La cateva zile, de la crima, bunicul unei fete plecata de acasa din noaptea de 31 octombrie a venit sa reclame disparitia acesteia. Din fericire, tanara fost gasita intr-un spital din Capitala.Intr-un final, la mai bine de o saptamana de la descoperirea cadavrului, victima a fost identificata.Se numeste Mihaela-Sabina Mircea, in varsta de 32 de ani, domiciliata in Orasul Buftea, judetul Ilfov si era mama unui copil. Criminalul este insa de negasit.Pana acum au fost audiati soferii care au trecut pe drumul unde femeia a fost incendiata. Oamenii legii au vrut sa verifice si daca au existat cumva camere de bord care sa fi surprins momentul incendiului.Anchetatorii nu ofera mai multe detalii din ancheta pentru ca autorul sau autorii se afla inca in libertate.Citeste si: