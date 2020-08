Cum opera reteaua de spionaj a fostului sef de la Crima Organizata din Cluj. Greseala de incepator care a dus la prinderea lui

Greseala de incepator a infractorilor condusi de fostul politist

Greseli de incepator in serie

Potrivit procurorilor DIICOT , insa chiar modul in care acestia au utilizat aparatura de spionaj a constituit una din principalele dovezi ce au dus la arestul membrilor gruparii.Dupa pensionarea sa din anul 2005, Liviu Sipos infiinteaza o forma de investigatii, sub paravanul careia nu doar ca isi desfasoara actiunile ilegale de supraveghere, dar reuseste sa achizitioneze echipamente de urmarire de tip GPS, ce sunt montate ulterior pe masinile victimelor sau "microfoane spion" ce, odata montate in locuintele victimelor, pot fi activate doar printr-un simplu SMS, conform anchetatorilor.", sustin procurorii DIICOT.Procurorii DIICOT sustin ca gruparea condusa de Liviu Sipos opera prin identificarea unor oameni de afaceri, asupra carora avea unele indicii ca erau implicati in traficul de droguri , pe care cautau apoi sa-i santajeze dupa ce desfasurau o intreaga operatiune de supraveghere folosind dispozitive GPS si dispozitive de interceptare si inregistrare a convorbirilor purtate in mediul ambiental.De exemplu, procurorii au anuntat ca intre persoanele spionate de firma de detectivi a lui Liviu Sipos, se numara si celebrul traficant de droguri Sfarlea Torino, care acum a devenit victima santajului si amenintarii cu arma, nota StirideCluj.ro. "In ceea ce priveste modul de operare utilizat de catre membrii gruparii, acesta consta in identificarea unor persoane care ar putea fi pretabile la implicarea in activitati infractionale din sfera traficului international de droguri.Posibilele suspiciuni ale membrilor gruparii erau generate in doua modalitati: fie persoana vizata avea antecedente penale in acest sens, fie in urma verificarilor efectuate de catre acestia au rezultat informatii conform carora anumite persoane fizice sau juridice au obtinut venituri mari intr-o perioada scurta de timp desi obiectul lor de activitate nu era in opinia acestora generator de astfel de profituri financiare", arata DIICOT.Astfel, doi oameni de afaceri din Cluj, ce detineau o hala intr-o comuna din judet intra in vizorul acestei grupari, care, pentru a afla mai multe informatii decide sa instaleze microfoane in birourile acestora. Atunci cand politistii ajung sa verifice birourile celor doi oameni de afaceri, cei care au si reclamat ca sunt victimele unui santaj, gasesc intr-un copiator "un dispozitiv de ascultare tipacoperit cu o banda adeziva de culoare neagra in care a fost introdusa o cartela SIM". In urma cercetarilor anchetatorii afla ca firma lui Sipos achizitionase un astfel de microfon spion, iar firma de la care acesta-l cumparase recunoaste ca microfonul gasit in Xerox era identic cu cele vandute de acestia.Totusi daca aceasta dovada poate fi cel mult circumstantiala, proba incontestabila vine chiar din modul in care acest microfon spion functiona. Astfel, pentru a activa acest tip de microfon spion era suficienta trimiterea unui SMS cu textul "1111" pe numarul cartelei SIM din aparat."Avand in vedere aceste aspecte, s-a constatat ca la data de 19 iulie 2020 ora 13:38:30, de la postul telefonic *** utilizat de Neagu Nicolae, CNP *** s-a transmis catre postul telefonic *** mesajul text "1111" iar aceeasi data, la ora 13.38.35, de la postul telefonic *** se transmite catre postul telefonic *** mesajul text "1111,CONFIG OK"", arata anchetatorii DIICOT in cererea de arest preventiv a gruparii conduse de Sipos.Iar cum aveau sa descopere mai tarziu politistii, aceeasi greseala de incepator o comite chiar si Liviu Sipos, fostul sef al Serviciului Antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Crimei Organizate Cluj-Napoca."Din exploatarea materialelor rezultate ca urmare a punerii in aplicare a mandatelor tehnice emise a rezultat faptul ca, la data de 21.07.2020, inculpatul Liviu Sipos a comandat de la S.C. *** S.R.L., CUI ***, un dispozitiv GPS, model TK Star 915. La data de 23.07.2020, S.L., de la numarul de apel ***, transmite mesajaje text de configurare a dispozitivului GPS, dispozitiv ce are introdus cartela SIM cu numarul de apel *** ", arata procurorii DIICOT.Membrii gruparii sunt retinuti in urma unei actiuni de flagrant si "asupra lor este descoperit un dispozitiv tip microfon si ustensile destinate instalarii si disimularii acestuia, iar in sediul firmei au mai fost identificate un dispozitiv de ascultare ilegala asemanator montat in biroul unde administratorii firmei isi desfasurau activitatea, precum si 2 balize GPS montate pe autovehiculele utilizate de catre acestia", mai spun procurorii.