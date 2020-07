Doi padurari din Romania, singuri aparatori ai mediului ucisi in Europa. Record de protectori ai naturii asasinati in ultimul an in intreaga lume

"Intr-o perioada in care avem in mod special nevoie sa protejam planeta impotriva industriilor distructive si care emit CO2, crimele asupra aparatorilor mediului si ai pamanturilor nu au fost niciodata atat de numeroase" de la inceputul realizarii bilantului, in 2012, conform Global Witness.Bilantul anual depaseste precedentul record, din 2017, cand fusesera inregistrate 207 decese. Si, ca in fiecare an, "cifrele noastre sunt aproape sigur subevaluate", avertizeaza ONG-ul, potrivit AFP.Printre victime se numara lideri ai populatiilor indigene, padurari sau activisti obisnuiti.In 2019, jumatate din crime s-au produs doar in doua tari: Columbia, care cu cele 64 de victime se plaseaza detasat pe prima pozitie intr-o America Latina care reprezinta doua treimi din acest bilant, si Filipine, cu 43 de morti In cele doua tari, la fel ca in restul lumii, reprezentantii populatiilor indigene (40% dintre cei ucisi in 2019) care traiesc cel mai aproape de natura "sunt supusi unui risc disproportionat de represalii" in contextul in care se lupta pentru a-si apara "pamanturile ancestrale".Mineritul este sectorul unde s-au inregistrat cele mai multe victime printre aparatorii mediului (50 de decese).Urmeaza industria agricola, cu uciderea a 34 de militanti care s-au opus exploatarilor de ulei palmier, de zahar sau de fructe tropicale, in mare parte in Asia.Lupta impotriva exploatarilor forestiere a facut la randul sau 24 de victime, o crestere de 85% comparativ cu 2018, in contextul in care padurile sunt esentiale in combaterea incalzirii climatice.Global Witness noteaza de asemenea ca 33 de militanti au fost ucisi in Amazonia (in mare majoritate in Brazilia), luptand contra defrisarilor determinate in special de mari proiecte miniere si agricole.Insa apararea padurilor poate costa viata si in Europa, continent unde au avut loc totusi cele mai putine crime asupra aparatorilor mediului - doua, ambele in Romania, precizeaza raportul.Astfel, in Romania, unde unele dintre cele mai importante paduri virgine din Europa sunt victima unei exploatari salbatice, padurarul Liviu Pop a fost ucis in octombrie dupa ce a surprins taietori ilegali de lemne. O luna mai devreme, un altul a fost ucis cu o lovitura de topor in cap. Raportul mai subliniaza ca anul trecut in Romania au fost inregistrate sute de amenintari si atacuri asupra padurarilor.In privinta autorilor violentelor asupra aparatorilor mediului in lume, chiar daca "impunitatea si coruptia generalizate" fac dificila identificarea lor, raportul arata cu degetul crima organizata, bande locale, organizatii paramilitare si chiar forte de securitate oficiale, carora le-au fost atribuite 37 de decese in 2019."Numeroase incalcari ale drepturilor omului si ale mediului sunt generate de exploatarea de resurse naturale si de coruptia sistemului politic si economic mondial", a denuntat Rachel Cox, de la Global Witness, care observa ca firmele responsabile sunt aceleasi "care ne duc spre o schimbare climatica incontrolabila"."Daca vrem cu adevarat o relansare verde care sa puna in centru securitatea, sanatatea si bunastarea populatiei, trebuie sa abordam radacinile atacurilor asupra activistilor si sa urmam exemplul acestora pentru a proteja mediul si pentru a incetini criza climatica", a insistat ea.