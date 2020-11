Noi detalii in cazul femeii ucise si incendiate pe un camp de langa Ghimpati: Doua femei si un barbat, dusi la Parchetul Tribunalului Giurgiu

Informatia a fost confirmata de surse judiciare pentru Stirile ProTV Conform Antena 3 , cei trei nu au recunoscut pana acum faptele. Acestia locuiesc intr-un cartier marginas al Capitalei.In urma cu o saptamana, anchetatorii din Giurgiu au facut publica identitatea femeii care a fost ucisa si incendiata pe marginea DN 6.Victima este Mihaela-Sabina Mircea, in varsta de 32 de ani, domiciliata in Orasul Buftea, judetul Ilfov.Pana acum, procurorii au spus ca au audiat peste 100 de persoane, din diferite cercuri ale victimei, pe diferite ipoteze de lucru. Exista banuieli, insa niciun suspect, momentan.Politistii au gasit-o in baza de date, dupa ce a fost obtinuta o amprenta. Este vorba despre o persoana care a avut probleme cu politia in strainatate.Politistii au descins intr-o locuinta din Pantelimon, unde aceasta a locuit mult timp cu fostul ei concubin, insa acolo au aflat ca barbatul, un cetatean arab, era plecat din Romania de cinci luni.Daca initial s-au rezumat sa spuna doar ca au identificat victima, fara sa spuna cum se numeste si de unde provine, afirmand ca nu a fost data niciodata disparuta, doar cateva ore mai tarziu, procurorii de la Giurgiu au venit cu date suplimentare.Ei au afirmat ca este vorba despre o femeie in varsta de 32 de ani, care oficial ar fi locuit la Buftea, ca ar fi fost mama unui copil si, mai ales, ca ar fi fost identificata cu ajutorul criminalistilor, dar si cu ajutorul medicului legist, asta pentru ca, in ciuda starii avansate de carbonizare, specialistii au reusit sa preleve probe, si, mai ales, sa le compare cu datele deja existente in bazele Inspectoratului General al Politiei.Anchetatorii au gasit acolo au gasit amprentele femeii si au ajuns la concluzia, fara echivoc, pe baza unor dovezi stiintifice, ca este vorba despre Mihaela Mircea.Citeste si: