Crima teribila, descoperita dupa o saptamana, intr-o padure din Rusia. O femeie a fost ingropata de vie cu un lant de aur in buzunar

Cadavrul a fost descoperit intr-o padure intre Sankt Petersburg si suburbia Yuntolovo, unde locuiesc peste 10.000 de persoane, de catre un barbat care se plimba prin padure, in urma cu o luna, dar a fost facuta publica de abia acum, potrivit The Mirror , citat de stirileprotv Femeia era imbracata intr-un trening si avea un lant de aur intr-un buzunar.Legistii arata ca fusese ingropata de vie cu aproximativ sapte zile inainte de a fi descoperita.Victima avea rani la cap si fusese lasata sa moara la aproximativ 500 de metri de o autostrada care lega orasul de suburbie.Presa straina arata ca nu este primul caz de acest fel. La inceputul acestei luni, o alta femeie a reusit sa scape din groapa unde fusese aruncata, dupa ce ar fi fost batuta de mai multi vecini beti.Nina Rudchenko (57 de ani), a ramas cu traume groaznice dupa calvar - inclusiv nasul si falca rupte. Femeia se afla in casa ei in satul Maryanske din Ucraina, iar la un moment dat doi frati beti au patruns in casa ei.Cei doi ar fi batut-o cu o bata de baseball si au torturat-o timp de doua ore, pana cand a lesinat.