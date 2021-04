Fiica unui preot din Prahova, sapte ani de inchisoare pentru tentativa de omor. Victima a fost prietena cea mai buna

Decizia Tribunalului Prahova nu este definitiva.In februarie 2019, tanara, pe atunci eleva in ultimul an de liceu, a vrut sa-si omoare prietena cu care locuia intr-un apartament din Ploiesti. S-a folosit de o bata de baseball, un spray lacrimogen, un cutit de bucatarie si mai multi saci menajeri pentru a-si duce planul pana la capat. Victima a scapat in ultima clipa pentru ca a tipat atat de tare incat au auzit-o oamenii care treceau in acel moment pe strada. Unul dintre martori, fost politist, a intervenit si i-a salvat viata fetei. Aceasta s-a ales doar cu rani la cap, dar a supravietuit.Motivul scandalului, potrivit unor surse judiciare, a fost unul copilaresc. Agresoarea i-ar fi reprosat colegei sale de apartament ca o vorbeste de rau in public. Cele doua s-au certat, pentru ca in cele din urma chiar agresoarea sa puna capat scandalului.Insa planul sau a fost unul bine premeditat, aproape diabolic. Si-a ademenit prietena in dormitor unde avea pregatite mai multe arme albe cu care era pregatita sa atace. Mai intai a rugat-o sa se intinda pe pat, cu ochii inchisi, mintind ca are o surpriza pentru ea. Surpriza a fost un jet dintr-un spray iritant lacrimogen cu care si-a ametit astfel "prada", iar apoi a inceput sa o loveasca in zona capului cu bata de baseball.Fiind mai mare si mai puternica, victima a reusit sa scape din camera torturii si a cerut ajutor vecinilor din bloc. S-a ales insa cu rani puternice la cap pentru care a avut nevoie de mai multe zile de ingrijiri medicale.Tanara condamnata acum pentru tentativa de omor, a fost arestata imediat dupa comiterea faptei, dar ulterior a fost plasata in control judiciar, masura preventiva valabila si in prezent. Instanta i-a permis astfel tinerei sa-si continue studiile si sa sustina examenul de bacalaureat pe care l-a si luat in vara anului 2019.