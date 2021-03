Cronologia detaliata a dublei crime din Onesti. Cine a fost prima persoana care a incercat sa-l calmeze pe ucigas

Operatoarea a incercat sa-l calmeze, discutand cu barbatul aproape un sfert de ora., de catre un barbat (Gheorghe Morosan), care sesiza ca are o problema din cauza unui litigiu, amenintand ca o sa foloseasca un cutit. Apelul a fost transferat catre Politie, insa la momentul preluarii, s-a intrerupt Politistii au fost informati cu privire la continutul apelului, de catre operatoarea care a vorbit prima data cu agresorul.In urma informatiilor primite de la operatorul 112, primul echipaj a ajuns la fata locului la, respectiv la 5 minute de la sesizare.- s-a dispus constituirea unei grupe operative, formata din 17 politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Serviciului de Ordine Publica, un negociator, precum si o echipa de interventie , din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale. Echipa de interventie a fost insotita de adjunctul sefului Politiei municipiului Onesti, precum si de catre alti politisti din cadrul acestei structuri.In paralel a fost informat si procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Onesti, care a ajuns la fata locului.Adjunctul Politiei municipiului Onesti a initiat primele discutii cu barbatul , incercand sa-l calmeze, pana la sosirea negociatorului I.P.J. Bacau. Potrivit unor informatii oficiale, adjunctul Politiei Onesti il cunostea pe Gheorghe Morosan.In timpul dialogului, adjunctul Politiei Municipiului Onesti a incercat detensionarea situatiei, promitandu-i agresorului ca-i va pune la dispozitie hotararea definitiva a instantei, pe care acesta o tot solicita. Ulterior, la fata locului a ajuns si seful Politiei Municipale Onesti.: Negociatorul I.P.J., precum si politistii de interventie din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale au ajuns la fata locului.De la acel moment, negocierea cu barbatul in cauza a fost preluata de catre negociatorul inspectoratului de politie din Bacau.Politia a precizat ca negociatorul a fost chemat de urgenta la serviciu, acesta fiind liber in ziua tragediei. Cel de-al doilea negociator al IPJ Bacau se afla in concediu medical.- a fost solicitat sprijinul I.S.U. Bacau, la fata locului ajungand o autoscara si un echipaj medical S.A.J., ulterior si un echipaj SMURD La al doilea apel la 112, Morosan cere 300.000 de euro si ameninta ca ii va ucide pe cei doi muncitori- Morosan a reapelat SNUAU 112 si a sesizat ca are in locuinta doua persoane legate si a solicitat sa i se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro, iar in cazul in care aude vreo miscare suspecta la usa, va ucide cele doua persoane.In cadrul acestui apel, operatorul a solicitat sa vorbeasca cu una dintre cele doua persoane, iar telefonul mobil a fost preluat de catre un alt barbat, care a precizat ca este sechestrat in apartament si ca a fost amenintat ca va fi ucis daca se aude vreo miscare pe strada sau la usa.Acest apel s-a derulat pe parcursul a aproximativ 5 minute si 41 de secunde.Politistii au discutat si cu sotia autorului, care a declarat ca isi sustine sotul in demersul sau., Gheorghe Morosan suna din nou, pentru a treia oara, la 112, cerand sa i se faca legatura cu persoane mai importante, intrucat nu are nevoie de Politie.Acest apel s-a derulat pe parcursul a aproximativ 12 minute si 45 de secunde, timp in care operatorul 112 a incercat sa calmeze autorul.Politia a precizat ca, pe toata perioada, negociatorul I.P.J. Bacau a fost in permanenta comunicare cu cel in cauza, iar la un moment dat, barbatul a dat semne ca renunta la gestul sau.Insa,- politistii Serviciului pentru Actiuni Speciale Bacau au intrat in locuinta, iar pentru imobilizarea agresorului au folosit armamentul din dotare, fiind executate 8 focuri de arma (4 cu munitie neletala si 4 cu munitie letala).- barbatul de 36 de ani a fost preluat de echipajul SAJ fiind predat la spital, iar la 18.05 a fost declarat decesul acestuia.- barbatul de 52 de ani a fost preluat de echipajul SAJ, fiind efectuate manevre de resuscitare, iar la ora 18.18 a fost declarat decesul acestuia.- autorul a fost preluat de echipajul SMURD, insotit de jandarmi , fiind predat la spital la 17.56.Interventia fortelor de ordine s-a realizat imediat ce, din interiorul apartamentului, s-au auzit zgomote care dovedeau pericolul in care se aflau cele doua victime .Vecinii au precizat ca s-ar fi auzit inclusiv strigate, tipete.Se presupune ca una dintre victime (probabil barbatul mai tanar) l-a lovit cu piciorul pe Gheorghe Morosan. Surprins de reactia ostaticului, Morosan l-a injunghiat in zona pieptului (in inima, potrivit unor surse apropiate de ancheta ). Nu se cunoaste exact momentul, ora la care prima victima a fost injunghiata si daca a murit pe loc sau a agonizat o perioada. Ramane ca medicul legist sa stabileasca acest aspect, dupa efectuarea necropsiei.La data de 04.06.1987 a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.La data de 24.04.1991 a fost condamnat la 1 an si 6 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.La data de 28.01.2003 a fost condamnat la 6 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala grava, fiind arestat la 13.11.2003.La data de 20.05.2010 a fost condamnat in Italia la executarea unei pedepse de 28 de zile de inchisoare pentru conducerea sub influenta alcoolului sau a stupefiantelor.