Franz Tandara, Petrov si Manole

Ziare.

com

De ce alaturarea celor trei nume in titlu? Daca ar fi sa privim comunismul brutal instalat in Romania ca pe un tot si ne-am propune o disectie a lui ca intr-o lectie de anatomie, atunci am putea privi istoria ca un racursi incepand cu teribili ani '50, cand Franz Tandara ucidea institutionalizat, iar asemenea lui si alti tortionari isi dadeau frau liber instinctelor criminale, folosind metode abominabile de exterminare a unor fiinte umane lipsite de aparare, de drepturi, ucidandu-le, terorizandu-le, infometandu-le. Prin crima, punandu-se in slujba regimului, erau necesari regimului pentru a ucide.Regimul criminal ii lua sub obladuire pe criminalii psihopati care erau "prinsi" in schema de personal a statului. Denumirea corecta, in nomenclator si in spiritul vremurilor, ar fi fost aceea de criminal in slujba poporului. Periprava, Aiud, Sighet, monsturosul si crima institutionalizate. Privind din aceasta perspectiva a anatomiei terorii, deceniul ce a urmat anilor '50 a mai pus frana elanului exterminator al regimului prin instrumente precum Franz Tandara, fara insa a elimina exterminarea cu totul.Cu tancurile sovietice instalate intr-o tara devenita lagar comunist, anilor '50 - anii terorii, cu victimele regimului luate noaptea din casa si duse la interogatorii, torturate, inchise, lipsite de aparare, tarate in procese simulate - le-au urmat anii '60, care au venit cu pseudo-eliberari.Discursul lui Ceausescu din 1968 a inflamat societatea. Era discursul aparentului antisovietism, naiva iluzie a unei desprinderi de URSS, dar estompand totodata ecourile infamilor ani '50, cu arestarile in masa si crimele lor. Desi dosarele erau tot acolo, in fisete, iar inchisorile erau tot pline.Peste discursul lui '68 a venit mai apoi, brutal, Revolutia culturala de inspiratie maoista a lui Ceausescu, in 1971 regimul instaurand o altfel de teroare. Ideologizarea totala. Dar ideologizarea totala avea nevoie de un sistem de instalare. Teroarea devine astfel mult mai insidioasa, este exercitata printr-un aparat de supraveghere care se intinde peste toata Romania, iar regimul opresiv isi rafineaza metodele de supraveghere.De la cei in grad, sistemul organizat, pana la, sa spunem, administratorul de bloc, farmacista, coafeza, soferul de autobuz, studentul, elevul, profesorul, muncitorul, reteaua ii va cuprinde pe toti. Sistemul va racola, de buna voie sau prin santaj, oferind privilegii. Grade diferite de de implicare, de asumare constienta, de acceptare tacita, de simulare a acceptarii, plaja era larga.Alaturarea numelor din titlu este o insiruire a gradelor de executie, ca o scala a terorii. De la teroarea fizica pana la teroarea care vine ca efect al unei hartii semnate de un informator. De la executia efectiva a terorii prin crima, tortura, infometare, umilire, calcare in picioare a demnitatii umane - bornele anilor '50, pana la birocratizarea supravegherii, pana la simpla si banala foaie de hartie semnata in anii '60, '70, '80, o simpla foaie intr-un dosar.Ultimele doua decenii ale regimului comunist au birocratizat sistemul de supraveghere a populatiei. Sistemul avea nevoie de hartii. Desigur, aceasta nebunie stratificata nu functiona ca unsa. Nivele superioare executau munca murdara, restul, pana la ultimul nivel, scria hartii. "Sa fie la dosar!".Birocratii sistemului securist aveau nevoie de dovezi ale muncii lor pentru justificarea postului si, implicit, a beneficiilor. Aceste tone de hartii au functionat pentru cei care erau subiectii lor precum ruleta ruseasca. Unii au devenit simple victime , niste nume insirate pe liste, fara urmari, dar altora viata le-a fost confiscate. Oameni fie executati, omorati, fie confruntati cu exterminarea vietii lor sociale, cu efecte in lant si asupra familiilor lor, asupra celor apropiati.De ce alaturarea celor trei nume? De la Franz Tandara, care ucidea fizic victimele cu o placere macabra, si pana la notele informative ale unor surse precum Petrov/ Traian Basescu si Manole/ Mugur Isarescu se intinde, deci, o istorie intreaga. O arhitectura a terorii, o complicata structura fractalica impanzind o tara intreaga. De la crimele efective executate cu sange rece si cu placere excitata, pana la nota informativa in care numele unei persoane, detalii personale de viata, intentii, modul de gandire, critici la adresa regimului, convorbiri etc.Efectul acelor banale hartii, anume notele informative, este ca modificau, practic, biografia cuiva.Exterminarea fizica a anilor '50 si exterminarea sociala ca efect al unei note informative sunt grade diferite ale terorii, de la exterminarea fizica pana la exterminarea sociala.Adesea, aceasta birocratizare a supravegherii populatiei, mai ales in ultimele doua decenii ale regimului communist, anii '70 - '80, este folosita drept justificare. Aceasta justificare poate functiona insa doar atunci cand viata unei persoane nu a fost afectata, cand simpla hartie nu continea referinte la viata cuiva. Fara detaliile care duceau, implacabil, la compromiterea unei persoane.Trebuie insa spus ca deceniile de teroare au modificat comportamentul si modul de gandire ale unui intreg popor. Anestezia morala a operat asupra unui intreg popor, insa aceasta nu poate justifica totul. Daca notele informative semnate de surse/informatori, sa spunem Petrov si Manole, contin date exacte, acele date exacte au fost gloante, acele note informative semnate de ei sau de altii au modificat biografii ale unor persoane.Alaturarea celor trei nume din titlu este, de fapt, o istorie intreaga a terorii, de la exterminarea fizica prin tortura pana la glontul tras de o nota informativa. Intre aceste doua extreme sunt biografiile unor oameni care au platit cu viata lor, fizic sau social.Exterminarea fizica sau sociala nu poate avea nicio justificare.