Dosarul crimelor de la Onesti. A fost audiat si fratele celui de-al doilea muncitor ucis in apartamentul lui Morosanu

Conform lui Adrian Cuculis, avocatul fratelui unuia dintre electricienii care au murit in tragedia de la Onesti, "procurorul mai asteapta doar raportul complet de necropsie. In cazul ambelor familii, acestea solicita plata de daune morale".La inceputul lunii martie, doi muncitori care renovau un apartament in Onesti, judetul Bacau, au fost omorati de fostul proprietar, in varsta de 68 de ani, suparat ca fusese evacuat.pentru a intra in apartamentul unde agresorul a tinut cei doi muncitori ostatici, dupa ce negocierile dintre agresor si fortele de ordine au esuat.Acesta i-a injunghiat pe cei doi muncitori, unul dintre ei murind pe loc si altul la spitalul din Onesti. Politistii au intervenit in forta si au tras mai multe focuri de arma , iar agresorul a ajuns si el la spital cu multiple plagi impuscate in maini, picioare, abdomen.In urma acestei tragedii, sefii IPJ Bacau si ai Politiei Onesti au fost schimbati din functie.Fratele unuia dintre cei doi electricieni luati ostateci si omorati la Onesti, in apartamentul groazei, de asasinul Gheorghe Morosan, vrea despagubiri de la Politia Romana pentru ce i s-a intamplat lui Silviu Istoan, in varsta de 38 de ani, in ziua de 1 martie.