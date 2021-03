Greselile in interventia de la Onesti explicate de un criminalist: "Negociatorul a vorbit ca pentru americani, nu pentru profilul neaos romanesc"

In primul rand, spune colonelul Banu,, fara sa-si adapteze limbajul, tinuta si comportamentul la profilul psihologic "neaos, romanesc" al partenerului de dialog.a fost ca nu s-a comportat amical, prieteneste cu Gheorghe Morosan, pe de o parte si pe de alta, ca era imbracat in uniforma si nu civil, intr-o tinuta asemanatoare celui caruia i se adresa."Noi nu putem, in tara romaneasca, sa pregatim niste negociatori pentru profilul romanului, nu pentru profilul americanului? Cu un limbaj din ala de intepenesti, nici nu intelegi ce vorbeste. Ce sa inteleaga din balcon omul ala, limbajul spus de negociator. Trebuie sa vorbesti pe limba lui, nu din manual. Si imbracat in uniforma. Du-te, domnule, in civil! << Mai baiatule, eu sunt salvatorul tau, eu vreau sa te salvez. Hai sa vorbim! >> . Aici au confundat activitatea de lipsire de libertate a unei persoane cu o actiune terorista. La terorism este altceva, se discuta altfel, asa este. Dar la Onesti era o chestiune de politie , sa discute cu el cap in cap. Afli mobilul: << Ce vrei mai baiete? O hotarare judecatoreasca? Uite, in doua ore iti aduc hotararea si vin la tine, ne uitam impreuna pe ea sa vedem care e treaba >> . Vorbesti uman cu el, prieteneste", spune colonelul Andrei Banu.Acesta a adaugat ca, din punctul sau de vedere, la acest caz nici macarscolit in acest sens, mai ales ca adjunctul Politiei Onesti era vecin de bloc cu Gheorghe Morosan, il stia si putea vorbi amical cu el."Astepti negociatorul? Pai unul era bolnav, unul era in timp liber si l-a luat de acasa. Pai si daca nu era niciunul, ce faceai? Unde sunt politistii? Politisti, fara sa aiba statutul de negociator cu studii in America, unde sunt? Politistii aia care stiu sa vorbeasca cu Nea Gheorghe. Du-te la usa lui, vorbeste cu el, cap in cap. Mai ales ca adjunctul politiei era vecin cu el, se cunosteau. Ei ce au facut? Au pasat responsabilitatea de la unul la altul", explica Andrei Banu una dintre posibilele cauze care au dus la ratarea interventiei de salvare.In al doilea rand, spune colonelul Andrei Banu, interventia politistilor a fost extrem de lunga, de sase ore , ceea ce i-a permis agresorului sa capete incredere ca ceea ce face este bine si va avea un rezultat pozitiv pentru el."Din momentul in care a spus ca are ostatici era infractiune, intrai la el, nu mai asteptai sase ore ca sa se solidifice in mentalul lui ce vrea sa faca. Au fost ore in care l-au obosit, dar lui i-au creat reprezentarea ca nu are cu cine discuta, i-au dat incredere ca ceea ce va face el va avea si un rezultat pozitiv pentru el. Si-a dat seama mai apoi ca nu mai are nicio sansa si a facut actul acela disperat. Mie mi-e teama si de un suicid la el postinfractional", explica Andrei Banu cea de-a doua mare greseala.In ceea ce priveste pasivitatea celor doi ostatici, lipsa lor de reactie atatea ore in fata unui agresor care nu-i depasea din punct de vedere fizic ar putea fi asociata sindromului Stockholm (victima se indragosteste de agresor n.r.), sustine Andrei Banu. Cei doi barbati probabil au empatizat cu agresorul intr-o prima faza, pentru ca in cele din urma, barbatul care a fost ucis ultimul sa fi fost impietrit de groaza, cand si-a vazut partenerul injunghiat, agonizand intr-o balta de sange."Noi judecam postfactum, dar in momentul acela de groaza ai cu totul si cu totul alta conduita. Probabil s-au influentat unul pe altul, sa stea linistiti, ca ei nu au nicio vina, ca doar lucrau acolo. Cand a incercat sa scape, ala i-a omorat", spune Andrei Banu.Acesta a explicat ca o alta greseala facuta de politistii care au intervenit este ca nu au cunoscut pe de o parte profilul agresorului, dar nici profilul psihologic al victimelor, aspecte esentiale intr-o astfel de actiune de salvare.: nu au cunoscut profilul psihologic al victimelor"Unul a fost ucis dintr-o lovitura, celalalt din mai multe. Vazand ce se petrece, al doilea a intrat in panica, a stat pasiv total. Noi nu stim cum este construit profilul victimelor aici. Ce tipologii erau, antecedentele lor de conduita, erau oameni puternici, nu erau puternici, erau legal la munca. Toate astea cumulate, presiunea pusa pe ei, faptul ca i-a scos pe balcon si au vazut ca nimeni nu-i poate salva a determinat probabil un anumit comportament din partea lor", explica Andrei Banu. Miercuri, 3 martie, la Onesti, sefii IGPR fac o ancheta interna pentru a stabili unde s-a gresit si care ar fi putut fi variantele de succes, astfel incat operatiunea sa se finalizeze cu cei doi ostatici in viata.