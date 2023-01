Macelul din Dorobanti: Secretele coafezei moarte, vandute de avocata sa

Secretele Florinei Vladan, sotia crimnalului de la coaforul din Bucuresti, reprezinta acum o sursa de venit chiar pentru avocata acesteia, care e dispusa sa divulge mai multe detalii despre divortul clientei sale, desi profesia ii interzice acest lucru.

Avocata Stefania Stoica spune, intr-o discutie cu un reporter de la Adevarul, ca secretul profesional pe care trebuia sa-l pastreze in dosarul de divort dintre Florina si Gheorghe Vladan valoareaza 1.000 de lei.

"Daca vreti sa stam fata in fata pentru un mini-interviu, numai contra unei sume de bani. Discutati, ganditi-va la o suma, daca vreti ca din timpul meu sa va pun la dispozitie, sunati-ma", le-a spus avocata jurnalistilor, care au inregistrat intreaga discutie.

Avocata: Cat timp v-as aloca?

Reporter: Maximum 30 de minute, nu va deranjez mai mult.

Avocata: Si interviul urmeaza sa fie publicat si in ziar, impreuna cu fotografia mea?

Reporter: Da, publicam in ziarul de maine si pe Internet.

Avocata: In cazul asta, ma gandesc la suma de 1.000 de lei si interviul nu poate incepe decat daca veniti cu banii cash sau va dau un numar de cont in banca, sa faceti plata prin banca. Depinde cum lucreaza serviciul dumneavoastra de contabilitate. Daca agreeaza platile cash, facem cash, daca agreeaza platile prin ordin de plata, va dau numarul de cont.

Reporter: Puteti sa-mi dati chitanta? Sau cum sa facem? Ca sa stiu daca strang de la colegi sau...

Avocata: O sa incheiem o conventie si in baza conventiei se incaseaza si suma de bani. Nu pot elibera chitanta decat ca onorariu de avocat. Pe o foaie de hartie se scrie: "Se acorda un interviu pentru ziarul 'Adevarul' de catre cabinetul de avocatura, doamna avocat, plata pentru acest interviu este de 1.000 de lei, care se platesc fie cash, fie prin ordin de plata".

"Este o incalcare a legii, dar nimeni nu isi va exprima acum parerea pentru ca ar insemna sa se auto pronunte. Este o practica care se desfasoara clar sub incalcarea legii", a explicat un cunoscut avocat din Baroul Bucuresti, sub protectia anonimatului.

Filmul macelului din Dorobanti - ce s-a intamplat in cele 3 minute de groaza

Criminalul de la coaforul din Dorobanti, Gheorghe Vladan, a reusit sa ucida doua persoane - printre care si sotia sa - si sa raneasca alte sase in circa 3 minute. Acestea sunt concluziile prezentate miercuri de politistii criminalisti.

"Potrivit camerelor de luat vederi, de la momentul in care inculpatul a intrat in unitatea comerciala si pana la momentul in care a parasit cladirea au trecut 3 minute si 27 de secunde", a declarat, miercuri, Valentin Selaru, seful Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului instantei supreme.

