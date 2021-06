Cazul infiorator al femeii care si-a ucis copiii, in Maramures. "M-a sunat si mi-a spus ca a dat cu ei de pamant"

Se pare ca relatia dintre cei doi era una buna, mama fetei povestind ca cei doi nu se certau niciodata, conform Antena3 Se pare ca mama celor doi copii acuza dureri de cap si luat medicatie pentru asa ceva."M-a sunat si mi-a spus ca a dat cu copiii de pamant. Am venit repede acasa, fetita inca sufla, baietelul era galben tot. Nu a zis ca ii e greu cu copiii, se vaita ca o durea capul. A fost la doctor si i-a dat medicamente pentru dureri de cap. Baiatul care m-a adus cu masina a sunat la 112" a povestit barbatul.Mama femeii care si-a omorat cei doi copii spune ca fiica ei parea bine cand a vorbit de dimineata cu ea la telefon."De dimineata am vorbit la telefon si era totul bine. Era doar ea cu copiii. Sotul era la lucru, sa castige un ban cinstit. nu i-am auzit niciodata certandu-se. Stam departe, numai la telefon vorbim. De dimineata cand am vorbit, dadea de mancare copiilor. Nu am crezut asa ceva. Numai ea statea saraca cu copiii. Trebuia sa mai stea si el cu copiii. Eu am vrut sa vin sa ii ajut, dar nu m-au primit, erau casatoriti de 6 ani. Sambata facea botezul fetei care avea 4 luni" a povestit bunica celor doi copii omorati.Politia a deschis o ancheta in acest caz.